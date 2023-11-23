https://ria.ru/20231123/gumanitarnaya_pomosch-1911333380.html

КЧР отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины на самолете МЧС

КЧР отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины на самолете МЧС - РИА Новости, 23.11.2023

КЧР отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины на самолете МЧС

Утром в четверг самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Минеральных Вод в египетский аэропорт Эль-Ариш с 30 тоннами гуманитарной помощи, собранной в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:07

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

гуманитарная помощь

сектор газа

палестина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911330298_24:0:838:458_1920x0_80_0_0_e73a6aa23e3b0147d45ec21a2ac04a9f.png

ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. Утром в четверг самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Минеральных Вод в египетский аэропорт Эль-Ариш с 30 тоннами гуманитарной помощи, собранной в Карачаево-Черкесии, для жителей Сектора Газа, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. Формированием груза занималось правительство региона при активной поддержке жителей, общественных организаций, органов власти и представителей бизнеса. В гуманитарную помощь вошли детское питание, мука, сахар, консервы и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. "Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. И сегодня утром самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Минеральных Вод в египетский аэропорт Эль-Ариш, где гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям Сектора газа", - говорится в сообщении руководителя региона. Также Темрезов поблагодарил всех, кто принял участие в формировании груза. "Особые слова благодарности нашим жителям - чутким к ситуации, в которой оказались мирные граждане Палестины. Искренне верю в то, что наша с вами помощь, дорогие земляки, поддержит жителей Сектора Газа, находящихся в зоне военного конфликта", - написал глава республики.

https://ria.ru/20231123/pomosch-1911254017.html

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), гуманитарная помощь, сектор газа, палестина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)