https://ria.ru/20231123/gruziya-1911216170.html

В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством

В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством - РИА Новости, 23.11.2023

В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством

"Революция роз" дала Грузии шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T03:06

2023-11-23T03:06

2023-11-23T03:06

в мире

грузия

нино бурджанадзе

михаил саакашвили

зураб жвания

революция роз в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – РИА Новости. "Революция роз" дала Грузии шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе. Двадцать лет назад в Грузии прошли массовые протесты, которые получили название "революция роз". Недовольные итогами парламентских выборов граждане во главе с Михаилом Саакашвили ворвались в парламент 22 ноября 2003 года, а на следующий день занимавший тогда пост президента Эдуард Шеварднадзе подал в отставку, передав ему власть. Во главе революции стояли три оппозиционера – Саакашвили, Бурджанадзе и Зураб Жвания. "Революция роз" была очень важным событием. Это был шанс поставить страну на ноги, построить демократически развитое государство европейского стиля, шанс для того, чтобы преобразить Грузию в достойное государство. Революция произошла по классическому сценарию, когда граждане уже не хотели жить по-прежнему, а власти не хотели ничего менять и не желали услышать голос своего народа", - сказала Бурджанадзе. По ее словам, данные тогда обещания начали постепенно выполняться, однако после разлада среди тройки лидеров баланс был нарушен и обеспечение стабильного развития процессов стало невозможным. "Буквально через несколько дней начало рушиться единство лидеров революции, которое должно было обеспечить стабильное развитие процессов. Этот факт не сразу дал свой результат, но постепенно, ошибки, которые допускались и чуть ли не перешли в преступления, произошли по причине разрушения баланса. Это вызывает большое сожаление, потому что тот шанс, который был у Грузии после "революции роз", был упущен", - сказала Бурджанадзе. Политик отметила, что после революции Саакашвили и Жвания решили постепенно отстранить ее от власти, президент начал строить авторитарную систему. По ее словам, власть Саакашвили начала расширятся и дошла до абсолютизма, "а абсолютная власть, она всегда портит, она является основанием для совершения последующих ошибок".

https://ria.ru/20231122/revolyutsiya_roz-1910931253.html

https://ria.ru/20231112/evrosoyuz-1908976485.html

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в мире, грузия, нино бурджанадзе, михаил саакашвили, зураб жвания, революция роз в грузии