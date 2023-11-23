Рейтинг@Mail.ru
В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gruziya-1911216170.html
В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством
В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством - РИА Новости, 23.11.2023
В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством
"Революция роз" дала Грузии шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:06
2023-11-23T03:06
в мире
грузия
нино бурджанадзе
михаил саакашвили
зураб жвания
революция роз в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_260:127:2849:1583_1920x0_80_0_0_648603b22d2a52e5d25bbc32138a9c06.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя – РИА Новости. "Революция роз" дала Грузии шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе. Двадцать лет назад в Грузии прошли массовые протесты, которые получили название "революция роз". Недовольные итогами парламентских выборов граждане во главе с Михаилом Саакашвили ворвались в парламент 22 ноября 2003 года, а на следующий день занимавший тогда пост президента Эдуард Шеварднадзе подал в отставку, передав ему власть. Во главе революции стояли три оппозиционера – Саакашвили, Бурджанадзе и Зураб Жвания. "Революция роз" была очень важным событием. Это был шанс поставить страну на ноги, построить демократически развитое государство европейского стиля, шанс для того, чтобы преобразить Грузию в достойное государство. Революция произошла по классическому сценарию, когда граждане уже не хотели жить по-прежнему, а власти не хотели ничего менять и не желали услышать голос своего народа", - сказала Бурджанадзе. По ее словам, данные тогда обещания начали постепенно выполняться, однако после разлада среди тройки лидеров баланс был нарушен и обеспечение стабильного развития процессов стало невозможным. "Буквально через несколько дней начало рушиться единство лидеров революции, которое должно было обеспечить стабильное развитие процессов. Этот факт не сразу дал свой результат, но постепенно, ошибки, которые допускались и чуть ли не перешли в преступления, произошли по причине разрушения баланса. Это вызывает большое сожаление, потому что тот шанс, который был у Грузии после "революции роз", был упущен", - сказала Бурджанадзе. Политик отметила, что после революции Саакашвили и Жвания решили постепенно отстранить ее от власти, президент начал строить авторитарную систему. По ее словам, власть Саакашвили начала расширятся и дошла до абсолютизма, "а абсолютная власть, она всегда портит, она является основанием для совершения последующих ошибок".
https://ria.ru/20231122/revolyutsiya_roz-1910931253.html
https://ria.ru/20231112/evrosoyuz-1908976485.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_587:53:2849:1750_1920x0_80_0_0_e31ee2cbe0d6e3f10447b65dd4058455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, нино бурджанадзе, михаил саакашвили, зураб жвания, революция роз в грузии
В мире, Грузия, Нино Бурджанадзе, Михаил Саакашвили, Зураб Жвания, Революция роз в Грузии
В Грузии заявили об упущенном шансе стать достойным государством

Бурджанадзе: Грузия упустила шанс стать достойным государством

© Sputnik / Леван Авлабрели | Перейти в медиабанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в медиабанк
Нино Бурджанадзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 23 ноя – РИА Новости. "Революция роз" дала Грузии шанс стать достойным государством европейского типа, но он был упущен, заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционер Нино Бурджанадзе.
Двадцать лет назад в Грузии прошли массовые протесты, которые получили название "революция роз". Недовольные итогами парламентских выборов граждане во главе с Михаилом Саакашвили ворвались в парламент 22 ноября 2003 года, а на следующий день занимавший тогда пост президента Эдуард Шеварднадзе подал в отставку, передав ему власть. Во главе революции стояли три оппозиционера – Саакашвили, Бурджанадзе и Зураб Жвания.
Многотысячный митинг на площади Свободы в Тбилиси в дни бархатной революции в ноябре 2003 года - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года
Вчера, 01:49
"Революция роз" была очень важным событием. Это был шанс поставить страну на ноги, построить демократически развитое государство европейского стиля, шанс для того, чтобы преобразить Грузию в достойное государство. Революция произошла по классическому сценарию, когда граждане уже не хотели жить по-прежнему, а власти не хотели ничего менять и не желали услышать голос своего народа", - сказала Бурджанадзе.
По ее словам, данные тогда обещания начали постепенно выполняться, однако после разлада среди тройки лидеров баланс был нарушен и обеспечение стабильного развития процессов стало невозможным.
"Буквально через несколько дней начало рушиться единство лидеров революции, которое должно было обеспечить стабильное развитие процессов. Этот факт не сразу дал свой результат, но постепенно, ошибки, которые допускались и чуть ли не перешли в преступления, произошли по причине разрушения баланса. Это вызывает большое сожаление, потому что тот шанс, который был у Грузии после "революции роз", был упущен", - сказала Бурджанадзе.
Политик отметила, что после революции Саакашвили и Жвания решили постепенно отстранить ее от власти, президент начал строить авторитарную систему. По ее словам, власть Саакашвили начала расширятся и дошла до абсолютизма, "а абсолютная власть, она всегда портит, она является основанием для совершения последующих ошибок".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Президент Грузии предупредила ЕС о "большом взрыве"
12 ноября, 15:39
 
В миреГрузияНино БурджанадзеМихаил СаакашвилиЗураб ЖванияРеволюция роз в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала