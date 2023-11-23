https://ria.ru/20231123/gosperevorot-1911285479.html

СМИ: немецкая полиция проводит обыски по делу о планируемом госперевороте

СМИ: немецкая полиция проводит обыски по делу о планируемом госперевороте - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: немецкая полиция проводит обыски по делу о планируемом госперевороте

Полиция Германии провела масштабные обыски в восьми федеральных землях у сторонников антиправительственного движения "Рейхсбюргеров" (Reichsbürger, "Граждане... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:00

2023-11-23T12:00

2023-11-23T12:54

германия

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Германии провела масштабные обыски в восьми федеральных землях у сторонников антиправительственного движения "Рейхсбюргеров" (Reichsbürger, "Граждане Рейха"), в декабре прошлого года подозревавшегося в планировании госпереворота, сообщает издание Bild."Огромный рейд против так называемых "Рейхсбюргеров"... Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованиями", - пишет издание.Уточняется, что обыски прошли в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии.Как сообщает агентство DPA, задержаны 20 человек, им предъявлены обвинения в создании преступной организации.В декабре в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций "Рейхсбюргеров" и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221210/gosperevorot-1837712804.html

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германия, в мире