СМИ: немецкая полиция проводит обыски по делу о планируемом госперевороте
Bild: в ФРГ 20 подозреваемым предъявили обвинение из-за планов по госперевороту
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Германии провела масштабные обыски в восьми федеральных землях у сторонников антиправительственного движения "Рейхсбюргеров" (Reichsbürger, "Граждане Рейха"), в декабре прошлого года подозревавшегося в планировании госпереворота, сообщает издание Bild.
"Огромный рейд против так называемых "Рейхсбюргеров"... Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованиями", - пишет издание.
Уточняется, что обыски прошли в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии.
Как сообщает агентство DPA, задержаны 20 человек, им предъявлены обвинения в создании преступной организации.
В декабре в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций "Рейхсбюргеров" и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).