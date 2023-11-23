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Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911412785.html
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада
Колледж и детский сад повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:48
2023-11-23T17:48
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Колледж и детский сад повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: улица Неверова, 46. Поврежден дом по адресу: улица 60 лет СССР, 51 и детский сад № 134 по адресу: улица Болотникова, 21а", - говорится в сообщении мэра. Ранее мэр также сообщал, что вследствие обстрела Никитовского района Горловки повреждения получил дворец культуры "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада

Мэр Горловки: ВСУ при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Колледж и детский сад повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: улица Неверова, 46. Поврежден дом по адресу: улица 60 лет СССР, 51 и детский сад № 134 по адресу: улица Болотникова, 21а", - говорится в сообщении мэра.
Ранее мэр также сообщал, что вследствие обстрела Никитовского района Горловки повреждения получил дворец культуры "Комсомолец".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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