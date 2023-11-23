https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911412785.html

Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада

Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские войска при обстреле Горловки повредили здания колледжа и детсада

Колледж и детский сад повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:48

2023-11-23T17:48

2023-11-23T17:48

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Колледж и детский сад повреждены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины вражеский снаряд попал в угол корпуса горловского колледжа технологий и сервиса по адресу: улица Неверова, 46. Поврежден дом по адресу: улица 60 лет СССР, 51 и детский сад № 134 по адресу: улица Болотникова, 21а", - говорится в сообщении мэра. Ранее мэр также сообщал, что вследствие обстрела Никитовского района Горловки повреждения получил дворец культуры "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, донецкая народная республика