https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911304082.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:49

2023-11-23T12:49

2023-11-23T12:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, по данным ведомства, по этому же району Горловки с 8.25 в течение трех часов было выпущено 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия