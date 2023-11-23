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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:49
2023-11-23T12:49
2023-11-23T12:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, по данным ведомства, по этому же району Горловки с 8.25 в течение трех часов было выпущено 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке