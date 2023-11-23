https://ria.ru/20231123/gimnaziya-1911431808.html
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание - РИА Новости, 23.11.2023
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание
Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:01
2023-11-23T19:01
2023-11-23T19:01
происшествия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "Сегодня, 23 ноября, около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что управление образования Казани вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер. Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. "Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на тошноту и боль в животе
КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости.
Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале
.
«
"Сегодня, 23 ноября, около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что управление образования Казани вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер.
Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту.
"Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году