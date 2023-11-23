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В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание - РИА Новости, 23.11.2023
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19:01 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gimnaziya-1911431808.html
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание - РИА Новости, 23.11.2023
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание
Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:01
2023-11-23T19:01
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "Сегодня, 23 ноября, около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что управление образования Казани вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер. Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. "Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание

В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на тошноту и боль в животе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня, 23 ноября, около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что управление образования Казани вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер.
Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту.
"Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры.
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