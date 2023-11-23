https://ria.ru/20231123/gimnaziya-1911431808.html

В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание

В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание - РИА Новости, 23.11.2023

В гимназии в Казани несколько учеников пожаловались на недомогание

Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:01

2023-11-23T19:01

2023-11-23T19:01

происшествия

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани выясняет обстоятельства недомогания нескольких детей в казанской гимназии №28, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "Сегодня, 23 ноября, около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Все эти дети были отправлены домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что управление образования Казани вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: будут взяты необходимые анализы, пробы, записи камер. Прокуратура Татарстана, в свою очередь, организовала проверку по данному факту. "Надзорное ведомство с участием профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань