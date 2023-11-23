В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ
Spiegel: полиция Германии проводит обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Германии с утра четверга проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и организатора пропалестинских митингов "Самидун", обыски прошли в 15 зданиях в четырех федеральных землях, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник.
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"В четырех федеральных землях полицейские принимают меры против возможных сторонников террористической организации ХАМАС... Обыски также проходят у активистов антисемитской сети "Самидун"... Обыски проходят в 15 зданиях в Берлине, Северном Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне", - пишет журнал.
Отмечается, что в центре внимания служб безопасности также находятся активисты организации "Палестинское сообщество в Германии" (PGD). По оценкам ведомства по охране конституции Германии, в стране насчитывается около 450 человек, составляющих "ядро" сторонников движения ХАМАС. О задержаниях пока не сообщается.
Во вторник утром из-за антисемитских постов в интернете полицейские облавы прошли в семи городах федеральной земли Бавария, полиция взяла штурмом 20 жилых помещений, у подозреваемых изъяли технику, в том числе мобильные телефоны. В отношении них начали расследование из-за "разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций и одобрения уголовно наказуемых действий".
В начале ноября на фоне протестов в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта министерство внутренних дел ФРГ запретило деятельность в стране ХАМАС и "Самидун". Позднее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщили о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.