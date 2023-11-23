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В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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10:40 23.11.2023 (обновлено: 10:42 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/germaniya-1911253149.html
В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ
В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ
Полиция Германии с утра четверга проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:40
2023-11-23T10:42
в мире
германия
бавария
берлин (город)
хамас
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Германии с утра четверга проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и организатора пропалестинских митингов "Самидун", обыски прошли в 15 зданиях в четырех федеральных землях, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник. "В четырех федеральных землях полицейские принимают меры против возможных сторонников террористической организации ХАМАС... Обыски также проходят у активистов антисемитской сети "Самидун"... Обыски проходят в 15 зданиях в Берлине, Северном Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне", - пишет журнал. Отмечается, что в центре внимания служб безопасности также находятся активисты организации "Палестинское сообщество в Германии" (PGD). По оценкам ведомства по охране конституции Германии, в стране насчитывается около 450 человек, составляющих "ядро" сторонников движения ХАМАС. О задержаниях пока не сообщается. Во вторник утром из-за антисемитских постов в интернете полицейские облавы прошли в семи городах федеральной земли Бавария, полиция взяла штурмом 20 жилых помещений, у подозреваемых изъяли технику, в том числе мобильные телефоны. В отношении них начали расследование из-за "разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций и одобрения уголовно наказуемых действий". В начале ноября на фоне протестов в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта министерство внутренних дел ФРГ запретило деятельность в стране ХАМАС и "Самидун". Позднее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщили о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
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германия
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в мире, германия, бавария, берлин (город), хамас
В мире, Германия, Бавария, Берлин (город), ХАМАС
В Германии проводят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС, пишут СМИ

Spiegel: полиция Германии проводит обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС

© AFP 2023 / DANIEL ROLANDСотрудники полиции Германии
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND
Сотрудники полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Германии с утра четверга проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и организатора пропалестинских митингов "Самидун", обыски прошли в 15 зданиях в четырех федеральных землях, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник.
«
"В четырех федеральных землях полицейские принимают меры против возможных сторонников террористической организации ХАМАС... Обыски также проходят у активистов антисемитской сети "Самидун"... Обыски проходят в 15 зданиях в Берлине, Северном Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне", - пишет журнал.
Отмечается, что в центре внимания служб безопасности также находятся активисты организации "Палестинское сообщество в Германии" (PGD). По оценкам ведомства по охране конституции Германии, в стране насчитывается около 450 человек, составляющих "ядро" сторонников движения ХАМАС. О задержаниях пока не сообщается.
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Во вторник утром из-за антисемитских постов в интернете полицейские облавы прошли в семи городах федеральной земли Бавария, полиция взяла штурмом 20 жилых помещений, у подозреваемых изъяли технику, в том числе мобильные телефоны. В отношении них начали расследование из-за "разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций и одобрения уголовно наказуемых действий".
В начале ноября на фоне протестов в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта министерство внутренних дел ФРГ запретило деятельность в стране ХАМАС и "Самидун". Позднее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщили о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.
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