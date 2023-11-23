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Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине - РИА Новости, 23.11.2023
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16:43 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gaza-1911389873.html
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине - РИА Новости, 23.11.2023
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его местонахождение неизвестно. Ранее PRCS сообщало, что при эвакуации из больницы "Аш-Шифа" были задержаны три парамедика и один сопровождающий раненых. Всех, кроме одного из парамедиков, позднее освободили. "PRCS крайне обеспокоено состоянием... нашего коллеги, руководителя медицинского центра Хан-Юниса... Израильские силы задержали его, и теперь его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, В мире
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине

Красный полумесяц: военные Израиля задержали руководителя медцентра Хан-Юниса

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его местонахождение неизвестно.
Ранее PRCS сообщало, что при эвакуации из больницы "Аш-Шифа" были задержаны три парамедика и один сопровождающий раненых. Всех, кроме одного из парамедиков, позднее освободили.
"PRCS крайне обеспокоено состоянием... нашего коллеги, руководителя медицинского центра Хан-Юниса... Израильские силы задержали его, и теперь его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаВ мире
 
 
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