https://ria.ru/20231123/gaza-1911389873.html

Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине

Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине - РИА Новости, 23.11.2023

Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:43

2023-11-23T16:43

2023-11-23T16:43

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его местонахождение неизвестно. Ранее PRCS сообщало, что при эвакуации из больницы "Аш-Шифа" были задержаны три парамедика и один сопровождающий раненых. Всех, кроме одного из парамедиков, позднее освободили. "PRCS крайне обеспокоено состоянием... нашего коллеги, руководителя медицинского центра Хан-Юниса... Израильские силы задержали его, и теперь его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении организации в соцсети X.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире