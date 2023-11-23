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Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине - РИА Новости, 23.11.2023
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
2023-11-23T16:43
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что израильские военные вчера задержали руководителя медицинского центра Хан-Юниса в секторе Газа, его местонахождение неизвестно. Ранее PRCS сообщало, что при эвакуации из больницы "Аш-Шифа" были задержаны три парамедика и один сопровождающий раненых. Всех, кроме одного из парамедиков, позднее освободили. "PRCS крайне обеспокоено состоянием... нашего коллеги, руководителя медицинского центра Хан-Юниса... Израильские силы задержали его, и теперь его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, В мире
Израильские военные задержали главу больницы Хан-Юниса, заявили в Палестине
Красный полумесяц: военные Израиля задержали руководителя медцентра Хан-Юниса