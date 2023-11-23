https://ria.ru/20231123/gaza-1911316093.html

Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц

Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц - РИА Новости, 23.11.2023

Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц

Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:18

2023-11-23T13:18

2023-11-23T13:46

в мире

израиль

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg

ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя, говорится в заявлении Минздрава, переданном телеканалом Al Jazeera."Мы решили прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения в деле эвакуации раненых и медицинского персонала из больниц Газы до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства ареста израильскими оккупантами директора медицинского комплекса "Аш-Шифа" и других медиков во время эвакуации комплекса", - говорится в заявлении.Министерство здравоохранения подчеркнуло, что во время эвакуации "израильские оккупационные силы жестоко обращались с медицинским персоналом и пациентами и несут ответственность вместе с ООН за задержание ряда из них".По информации телеканала Al Jazeera, директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сельмийят, где продолжают находиться 180 больных и раненых под присмотром только трех врачей и четырёх медсестёр, был задержан в четверг израильскими военными вместе с рядом других врачей.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа