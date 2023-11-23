Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц
В Газе приостановили координацию с ВОЗ по эвакуации из-за ареста главы "Аш-Шифы"
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя, говорится в заявлении Минздрава, переданном телеканалом Al Jazeera.
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"Мы решили прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения в деле эвакуации раненых и медицинского персонала из больниц Газы до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства ареста израильскими оккупантами директора медицинского комплекса "Аш-Шифа" и других медиков во время эвакуации комплекса", - говорится в заявлении.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что во время эвакуации "израильские оккупационные силы жестоко обращались с медицинским персоналом и пациентами и несут ответственность вместе с ООН за задержание ряда из них".
По информации телеканала Al Jazeera, директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сельмийят, где продолжают находиться 180 больных и раненых под присмотром только трех врачей и четырёх медсестёр, был задержан в четверг израильскими военными вместе с рядом других врачей.