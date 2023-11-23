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Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц - РИА Новости, 23.11.2023
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13:18 23.11.2023 (обновлено: 13:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/gaza-1911316093.html
Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц
Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц - РИА Новости, 23.11.2023
Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц
Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:18
2023-11-23T13:46
в мире
израиль
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя, говорится в заявлении Минздрава, переданном телеканалом Al Jazeera."Мы решили прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения в деле эвакуации раненых и медицинского персонала из больниц Газы до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства ареста израильскими оккупантами директора медицинского комплекса "Аш-Шифа" и других медиков во время эвакуации комплекса", - говорится в заявлении.Министерство здравоохранения подчеркнуло, что во время эвакуации "израильские оккупационные силы жестоко обращались с медицинским персоналом и пациентами и несут ответственность вместе с ООН за задержание ряда из них".По информации телеканала Al Jazeera, директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сельмийят, где продолжают находиться 180 больных и раненых под присмотром только трех врачей и четырёх медсестёр, был задержан в четверг израильскими военными вместе с рядом других врачей.
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в мире, израиль, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Минздрав Газы приостановил координацию с ВОЗ по вывозу раненых из больниц

В Газе приостановили координацию с ВОЗ по эвакуации из-за ареста главы "Аш-Шифы"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения в палестинском секторе Газа решило прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения для эвакуации больных и раненых из больниц на севере сектора Газа, в частности, из крупнейшей больницы сектора "Аш-Шифа", до выяснения обстоятельств задержания израильскими военными ее директора и ряда врачей госпиталя, говорится в заявлении Минздрава, переданном телеканалом Al Jazeera.
«
"Мы решили прекратить координацию со Всемирной организацией здравоохранения в деле эвакуации раненых и медицинского персонала из больниц Газы до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства ареста израильскими оккупантами директора медицинского комплекса "Аш-Шифа" и других медиков во время эвакуации комплекса", - говорится в заявлении.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что во время эвакуации "израильские оккупационные силы жестоко обращались с медицинским персоналом и пациентами и несут ответственность вместе с ООН за задержание ряда из них".
По информации телеканала Al Jazeera, директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сельмийят, где продолжают находиться 180 больных и раненых под присмотром только трех врачей и четырёх медсестёр, был задержан в четверг израильскими военными вместе с рядом других врачей.
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В миреИзраильВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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