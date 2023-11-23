https://ria.ru/20231123/gaza-1911234179.html

Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян

Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян - РИА Новости, 23.11.2023

Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян

Более 600 россиян из 900 обратившихся за помощью из-за обострения ситуации в секторе Газа смогли покинуть анклав, сообщил МИД. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:11

2023-11-23T09:11

2023-11-23T10:32

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

каир (город)

владимир путин

хамас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 600 россиян из 900 обратившихся за помощью из-за обострения ситуации в секторе Газа смогли покинуть анклав, сообщил МИД."Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человек", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, вчера в Москву прибыла очередная группа эвакуированных — 28 россиян и палестинцев — членов семей. По данным МИД, через погранпереход "Рафах" в Египет вышли еще 82 человека.В ведомстве также отметили "содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий"."Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", — заключили в МИД.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.

https://ria.ru/20231122/sdelka-1911173203.html

россия

израиль

каир (город)

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, каир (город), владимир путин, хамас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон