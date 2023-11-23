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В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 23.11.2023
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00:47 23.11.2023 (обновлено: 00:56 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/gaza-1911210736.html
В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа
В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 23.11.2023
В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа
Глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T00:47
2023-11-23T00:56
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
хамас
катар
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно."Переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договоренностями", - заявил Ханегби, слова которого распространила канцелярия израильского премьера.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг.
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израиль
палестина
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, катар
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Катар
В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа

СНБ Израиля: освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.
"Переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договоренностями", - заявил Ханегби, слова которого распространила канцелярия израильского премьера.
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Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаХАМАСКатар
 
 
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