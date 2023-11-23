https://ria.ru/20231123/gaza-1911210736.html

В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа

В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа - РИА Новости, 23.11.2023

В Израиле назвали сроки начала освобождения заложников из сектора Газа

Глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:47

2023-11-23T00:47

2023-11-23T00:56

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

хамас

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно."Переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Освобождение начнется не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договоренностями", - заявил Ханегби, слова которого распространила канцелярия израильского премьера.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг.

https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

израиль

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, катар