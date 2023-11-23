https://ria.ru/20231123/frg-1911334555.html

Немцы считают, что Шольц не справится с кризисом в Германии, показал опрос

Немцы считают, что Шольц не справится с кризисом в Германии, показал опрос - РИА Новости, 23.11.2023

Немцы считают, что Шольц не справится с кризисом в Германии, показал опрос

Согласно данным опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% немцев считают, что канцлер страны Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:11

в мире

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Согласно данным опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% немцев считают, что канцлер страны Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Согласно результатам опроса, проведенного для телеканала N-tv, 66% респондентов считают, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, достаточно компетентным его считают лишь 24% опрошенных. Из опроса также следует, что 69% немцев уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета. В опросе приняли участие 1010 человек, статистическая погрешность не приводится. Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что свыше трети жителей Германии выступают за досрочные выборы в стране и лишь каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Шольца продолжило свою работу. В конце ноября министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет. Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html

https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html

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в мире, германия, олаф шольц, bild