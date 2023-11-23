https://ria.ru/20231123/folklendy-1911391381.html

СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии

СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии

Жители Фолклендских (Мальвинских) островов, которые новый аргентинский президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал вернуть Аргентине,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:47

2023-11-23T16:47

2023-11-23T16:47

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великобритания

аргентина

фолклендские острова

хавьер милей

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители Фолклендских (Мальвинских) островов, которые новый аргентинский президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал вернуть Аргентине, настаивают, что они останутся частью Великобритании, сообщила газета Daily Mail. Как сообщается, жители островов заявили, что хотят "жить в свободе и с правительством, которое выбрали сами". Председатель законодательного собрания островов Марк Поллард также подчеркнул, что острова принадлежат Великобритании, их суверенитет "не обсуждается", пишет издание. "Жители Фолклендских островов сегодня настояли, что они останутся "частью семьи Великобритании", - отмечает газета. Как ранее сообщало издание Express, Милей в ходе предвыборной кампании обещал рассмотреть различные варианты возвращения Фолклендских островов дипломатическими путями. Одним из способов он считает реализацию решения, подобного передаче Гонконга Китаю в 1997 году, сказано в статье. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

https://ria.ru/20231012/argentina-1902297716.html

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, аргентина, фолклендские острова, хавьер милей