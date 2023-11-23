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СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии - РИА Новости, 23.11.2023
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16:47 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/folklendy-1911391381.html
СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии
СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии
Жители Фолклендских (Мальвинских) островов, которые новый аргентинский президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал вернуть Аргентине,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:47
2023-11-23T16:47
в мире
великобритания
аргентина
фолклендские острова
хавьер милей
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители Фолклендских (Мальвинских) островов, которые новый аргентинский президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал вернуть Аргентине, настаивают, что они останутся частью Великобритании, сообщила газета Daily Mail. Как сообщается, жители островов заявили, что хотят "жить в свободе и с правительством, которое выбрали сами". Председатель законодательного собрания островов Марк Поллард также подчеркнул, что острова принадлежат Великобритании, их суверенитет "не обсуждается", пишет издание. "Жители Фолклендских островов сегодня настояли, что они останутся "частью семьи Великобритании", - отмечает газета. Как ранее сообщало издание Express, Милей в ходе предвыборной кампании обещал рассмотреть различные варианты возвращения Фолклендских островов дипломатическими путями. Одним из способов он считает реализацию решения, подобного передаче Гонконга Китаю в 1997 году, сказано в статье. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
https://ria.ru/20231012/argentina-1902297716.html
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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в мире, великобритания, аргентина, фолклендские острова, хавьер милей
В мире, Великобритания, Аргентина, Фолклендские острова, Хавьер Милей
СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии

Daily Mail: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии

© Flickr / John5199Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Flickr / John5199
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители Фолклендских (Мальвинских) островов, которые новый аргентинский президент Хавьер Милей во время предвыборной кампании обещал вернуть Аргентине, настаивают, что они останутся частью Великобритании, сообщила газета Daily Mail.
Как сообщается, жители островов заявили, что хотят "жить в свободе и с правительством, которое выбрали сами". Председатель законодательного собрания островов Марк Поллард также подчеркнул, что острова принадлежат Великобритании, их суверенитет "не обсуждается", пишет издание.
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"Жители Фолклендских островов сегодня настояли, что они останутся "частью семьи Великобритании", - отмечает газета.
Как ранее сообщало издание Express, Милей в ходе предвыборной кампании обещал рассмотреть различные варианты возвращения Фолклендских островов дипломатическими путями. Одним из способов он считает реализацию решения, подобного передаче Гонконга Китаю в 1997 году, сказано в статье.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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В миреВеликобританияАргентинаФолклендские островаХавьер Милей
 
 
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