https://ria.ru/20231123/flyuorografiya-1911355927.html
В Чувашии объяснили, почему жители Алатыря делают флюорографию в автобусе
В Чувашии объяснили, почему жители Алатыря делают флюорографию в автобусе - РИА Новости, 23.11.2023
В Чувашии объяснили, почему жители Алатыря делают флюорографию в автобусе
Мобильный флюорографический кабинет в автобусе используется в чувашском городе Алатыре из-за поломки аппарата в районной больнице, дождаться своей очереди можно РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:04
2023-11-23T15:04
2023-11-23T15:04
здоровье - общество
алатырь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мобильный флюорографический кабинет в автобусе используется в чувашском городе Алатыре из-за поломки аппарата в районной больнице, дождаться своей очереди можно в поликлинике, чтобы не мерзнуть на улице, сообщили в минздраве Чувашии, комментируя жалобы местных жителей на неудобства прохождения медицинской процедуры. Ранее в группе "Типичный Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано снятое на мобильный телефон видео желающих сделать флюорографию, стоящих в большой очереди на улице. Сообщается, что в центральной районной больнице нет флюорографа, поэтому жители вынуждены проходить процедуру в автобусе. "В медицинской организации действительно вышел из строя флюорограф. Технический осмотр показал, что оборудование не подлежит ремонту. Чтобы обследование было доступно населению, к работе привлекли мобильный флюорографический кабинет, который находится рядом с больницей. Граждане могут ожидать своего приема в поликлинике, чтобы не находиться на улице", - сообщается в Telegram-канале минздрава Чувашии. Также отмечается, что вместо флюорографии пациенты могут сделать в районной больнице цифровую рентгенографию грудной клетки, получив направление у лечащего врача. Как уточнили в Алатырской центральной районной больнице, закупка нового флюорографа запланирована на 2024 год.
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здоровье - общество, алатырь, общество
Здоровье - Общество, Алатырь, Общество
В Чувашии объяснили, почему жители Алатыря делают флюорографию в автобусе
Минздрав Чувашии объяснил, почему жители Алатыря делают флюорографию в автобусе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мобильный флюорографический кабинет в автобусе используется в чувашском городе Алатыре из-за поломки аппарата в районной больнице, дождаться своей очереди можно в поликлинике, чтобы не мерзнуть на улице, сообщили в минздраве Чувашии, комментируя жалобы местных жителей на неудобства прохождения медицинской процедуры.
Ранее в группе "Типичный Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано снятое на мобильный телефон видео желающих сделать флюорографию, стоящих в большой очереди на улице. Сообщается, что в центральной районной больнице нет флюорографа, поэтому жители вынуждены проходить процедуру в автобусе.
«
"В медицинской организации действительно вышел из строя флюорограф. Технический осмотр показал, что оборудование не подлежит ремонту. Чтобы обследование было доступно населению, к работе привлекли мобильный флюорографический кабинет, который находится рядом с больницей. Граждане могут ожидать своего приема в поликлинике, чтобы не находиться на улице", - сообщается в Telegram-канале минздрава Чувашии.
Также отмечается, что вместо флюорографии пациенты могут сделать в районной больнице цифровую рентгенографию грудной клетки, получив направление у лечащего врача.
Как уточнили в Алатырской центральной районной больнице, закупка нового флюорографа запланирована на 2024 год.
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