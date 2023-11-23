https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911370365.html

Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу

Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу - РИА Новости, 24.11.2023

Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу

Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-23T15:55

2023-11-23T15:55

2023-11-24T07:31

финляндия

мурманская область

россия

андрей чибис

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале."Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — сказал он в видеообращении.По словам Чибиса, финская сторона "позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты".В Мурманской области с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности. Решение мотивировано тем, что власти Финляндии на месяц закрыли все приграничные КПП, кроме "Райа-Йоосеппи", который находится в регионе. Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.

https://ria.ru/20231123/norvegiya-1911214630.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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финляндия, мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность