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Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу - РИА Новости, 24.11.2023
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15:55 23.11.2023 (обновлено: 07:31 24.11.2023)
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911370365.html
Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу
Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу - РИА Новости, 24.11.2023
Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу
Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-23T15:55
2023-11-24T07:31
финляндия
мурманская область
россия
андрей чибис
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале."Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — сказал он в видеообращении.По словам Чибиса, финская сторона "позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты".В Мурманской области с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности. Решение мотивировано тем, что власти Финляндии на месяц закрыли все приграничные КПП, кроме "Райа-Йоосеппи", который находится в регионе. Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
https://ria.ru/20231123/norvegiya-1911214630.html
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финляндия, мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность
Финляндия, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Безопасность
Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу

Чибис: в Мурманской области пресечена попытка мигрантов прорвать границу

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области, сообщил глава региона Андрей Чибис в Telegram-канале.
"Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — сказал он в видеообращении.
По словам Чибиса, финская сторона "позволяет себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты".
В Мурманской области с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности. Решение мотивировано тем, что власти Финляндии на месяц закрыли все приграничные КПП, кроме "Райа-Йоосеппи", который находится в регионе.
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Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
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