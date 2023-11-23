https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911369340.html

Обстановка под Мурманском в связи с прибытием иностранцев контролируется

Обстановка под Мурманском в связи с прибытием иностранцев контролируется - РИА Новости, 23.11.2023

Обстановка под Мурманском в связи с прибытием иностранцев контролируется

Обстановка в Мурманской области в связи с прибытием иностранных граждан, желающих попасть в Финляндию, на данный момент контролируется, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:52

2023-11-23T15:52

2023-11-23T15:52

финляндия

мурманская область

россия

андрей чибис

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обстановка в Мурманской области в связи с прибытием иностранных граждан, желающих попасть в Финляндию, на данный момент контролируется, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области (сопредельный МАПП "Райа-Йоосеппи").Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что в Кандалакшском районе Мурманской области, где находится КПП "Салла", есть скопление беженцев, желающих попасть в Финляндию."Обстановка на сегодняшний день абсолютно контролируемая. Все правоохранительные органы работают четко, слаженно, делают все для того, чтобы обеспечить правопорядок и законность на территории Мурманской области", - сказал Чибис.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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финляндия, мурманская область, россия, андрей чибис, безопасность