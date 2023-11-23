https://ria.ru/20231123/feyk-1911312358.html

В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте

В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.11.2023

В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте

Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:07

2023-11-23T13:07

2023-11-23T13:07

воронежская область

воронеж

происшествия

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ города, сообщил в четверг журналистам представитель правительства Воронежской области. "Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении. В частности, этот канал, по словам представителя облправительства "содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе". "Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины (помимо Воронежской распространялся также на территории Волгоградской области)", - говорится в сообщении. Власти Воронежской области просят родителей следить за каналами, на которые подписываются их дети, а о сомнительных ресурсах сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. "Ситуация в регионе находится под контролем", - добавил представитель облправительства.

https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html

https://ria.ru/20230717/diversii-1884554614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воронежская область, воронеж, происшествия, россия, украина