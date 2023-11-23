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В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.11.2023
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13:07 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/feyk-1911312358.html
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.11.2023
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте
Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:07
2023-11-23T13:07
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ города, сообщил в четверг журналистам представитель правительства Воронежской области. "Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении. В частности, этот канал, по словам представителя облправительства "содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе". "Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины (помимо Воронежской распространялся также на территории Волгоградской области)", - говорится в сообщении. Власти Воронежской области просят родителей следить за каналами, на которые подписываются их дети, а о сомнительных ресурсах сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. "Ситуация в регионе находится под контролем", - добавил представитель облправительства.
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воронежская область, воронеж, происшествия, россия, украина
Воронежская область, Воронеж, Происшествия, Россия, Украина
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте

Воронежские власти: фейк о готовящемся теракте в школе распространялся с Украины

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ города, сообщил в четверг журналистам представитель правительства Воронежской области.
"Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении. В частности, этот канал, по словам представителя облправительства "содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе".
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"Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины (помимо Воронежской распространялся также на территории Волгоградской области)", - говорится в сообщении.
Власти Воронежской области просят родителей следить за каналами, на которые подписываются их дети, а о сомнительных ресурсах сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов.
"Ситуация в регионе находится под контролем", - добавил представитель облправительства.
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