https://ria.ru/20231123/feyk-1911312358.html
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.11.2023
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте
Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:07
2023-11-23T13:07
2023-11-23T13:07
воронежская область
воронеж
происшествия
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/25/1513372548_0:171:3301:2028_1920x0_80_0_0_861940c55a1dd2989c23e16370c4e654.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ города, сообщил в четверг журналистам представитель правительства Воронежской области. "Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении. В частности, этот канал, по словам представителя облправительства "содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе". "Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины (помимо Воронежской распространялся также на территории Волгоградской области)", - говорится в сообщении. Власти Воронежской области просят родителей следить за каналами, на которые подписываются их дети, а о сомнительных ресурсах сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. "Ситуация в регионе находится под контролем", - добавил представитель облправительства.
https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html
https://ria.ru/20230717/diversii-1884554614.html
воронежская область
воронеж
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/25/1513372548_185:0:3118:2200_1920x0_80_0_0_ace8b0bb3320b0885af25c4f936ec1be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, происшествия, россия, украина
Воронежская область, Воронеж, Происшествия, Россия, Украина
В Воронеже рассказали, как школьников пугали фейками о готовящемся теракте
Воронежские власти: фейк о готовящемся теракте в школе распространялся с Украины
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Воронежских школьников приглашали подписаться на интернет-канал, где распространялась ложная информация о готовящемся теракте на территории одной из школ города, сообщил в четверг журналистам представитель правительства Воронежской области.
"Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении. В частности, этот канал, по словам представителя облправительства "содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе".
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев
"Органы правопорядка провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины
(помимо Воронежской распространялся также на территории Волгоградской области
)", - говорится в сообщении.
Власти Воронежской области просят родителей следить за каналами, на которые подписываются их дети, а о сомнительных ресурсах сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов.
"Ситуация в регионе находится под контролем", - добавил представитель облправительства.
В Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка и журналистов