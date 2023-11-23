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Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира - РИА Новости, 23.11.2023
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14:33 23.11.2023 (обновлено: 14:38 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/evakuatsiya-1911347203.html
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира - РИА Новости, 23.11.2023
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира
Спецборт МЧС РФ доставит еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, из Каира в Москву, сообщает ведомство. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:38
москва
каир (город)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, из Каира в Москву, сообщает ведомство."Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", - говорится в Telegram-канале ведомства.МИД РФ сегодня сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 соотечественников.
москва
каир (город)
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москва, каир (город), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Каир (город), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира

МЧС: группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира

© МЧС РоссииСпециалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте 13.11.23
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте 13.11.23
© МЧС России
Специалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте 13.11.23. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, из Каира в Москву, сообщает ведомство.
"Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МИД РФ сегодня сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 соотечественников.
 
МоскваКаир (город)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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