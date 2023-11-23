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Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира - РИА Новости, 23.11.2023
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира
Спецборт МЧС РФ доставит еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, из Каира в Москву, сообщает ведомство. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:33
2023-11-23T14:38
москва
каир (город)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, из Каира в Москву, сообщает ведомство."Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", - говорится в Telegram-канале ведомства.МИД РФ сегодня сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 соотечественников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, каир (город), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Каир (город), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира
МЧС: группу из 103 россиян и членов их семей доставят в Москву из Каира