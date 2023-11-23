https://ria.ru/20231123/energosistemy-1911445792.html

Минск и Москва подписали поправки в соглашение о работе энергосистем

Минск и Москва подписали поправки в соглашение о работе энергосистем - РИА Новости, 23.11.2023

Минск и Москва подписали поправки в соглашение о работе энергосистем

Министерства энергетики Белоруссии и России подписали протокол о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:05

2023-11-23T20:05

2023-11-23T20:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

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энергетика

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Министерства энергетики Белоруссии и России подписали протокол о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем, сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства. "Двадцать третьего ноября в Москве подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года. Документ заключен министрами энергетики Беларуси и России Виктором Каранкевичем и Николаем Шульгиновым", - говорится в сообщении пресс-службы. Подчеркивается, что "реализация протокола позволит повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи". В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров поправки в соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем. Позже глава белорусского минэнерго был наделен правом на подписание от имени республики данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В пресс-службе Лукашенко поясняли, что проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.

https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908321613.html

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россия, белоруссия, энергетика, москва, минск