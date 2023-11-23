Минск и Москва подписали поправки в соглашение о работе энергосистем
© Фото : Минэнерго Официальный/TelegramПодписание протокола о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем министерств энергетики Белоруссии и России
Подписание протокола о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем министерств энергетики Белоруссии и России
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Министерства энергетики Белоруссии и России подписали протокол о внесении изменений и дополнений в межправсоглашение о параллельной работе энергосистем, сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.
"Двадцать третьего ноября в Москве подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года. Документ заключен министрами энергетики Беларуси и России Виктором Каранкевичем и Николаем Шульгиновым", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что "реализация протокола позволит повысить безопасность и надежность параллельной работы энергосистем, в том числе за счет предоставления резервов мощности и оказания аварийной взаимопомощи".
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров поправки в соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем. Позже глава белорусского минэнерго был наделен правом на подписание от имени республики данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. В пресс-службе Лукашенко поясняли, что проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.