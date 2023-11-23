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Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:01 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/elochnyy_bazar-1911444795.html
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря
Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства -... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:01
2023-11-23T20:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новый год
торговля
деревья
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. "В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона - в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров. Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января", - сообщил Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье". Будут продаваться ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.
https://ria.ru/20231120/den_rozhdeniya_deda_moroza-1910608058.html
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московская область (подмосковье), новый год, торговля, деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Новый год, Торговля, Деревья

Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря

© Фото : Правительство Московской области Первый елочный базар начал работу в Московской области
Первый елочный базар начал работу в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона - в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров. Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января", - сообщил Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По данным ведомства, все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье". Будут продаваться ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новый годТорговляДеревья
 
 
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