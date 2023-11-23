https://ria.ru/20231123/elochnyy_bazar-1911444795.html
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря
Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства -... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:01
2023-11-23T20:01
2023-11-23T20:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новый год
торговля
деревья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761809143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78fa780f401c11ccc3b590c68dd28604.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. "В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона - в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров. Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января", - сообщил Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье". Будут продаваться ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.
https://ria.ru/20231120/den_rozhdeniya_deda_moroza-1910608058.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761809143_193:0:1153:720_1920x0_80_0_0_f745da29ce18cbc6a2ce08ef465fd5ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), новый год, торговля, деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Новый год, Торговля, Деревья