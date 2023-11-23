https://ria.ru/20231123/elochnyy_bazar-1911444795.html

Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря

Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря - РИА Новости, 23.11.2023

Первый елочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря

Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства -... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:01

2023-11-23T20:01

2023-11-23T20:01

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря, всего планируется организовать 250 торговых точек, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. "В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона - в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров. Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января", - сообщил Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье". Будут продаваться ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

https://ria.ru/20231120/den_rozhdeniya_deda_moroza-1910608058.html

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московская область (подмосковье), новый год, торговля, деревья