https://ria.ru/20231123/elektroenergiya-1911303258.html

СМИ сообщили о резком суточном росте дефицита электроэнергии на Украине

СМИ сообщили о резком суточном росте дефицита электроэнергии на Украине - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ сообщили о резком суточном росте дефицита электроэнергии на Украине

Дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии, сообщает украинское... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:47

2023-11-23T12:47

2023-11-23T13:03

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Вчера дефицит составил 650 МВт, а сегодня в связи с похолоданием и увеличением нагрузки на энергосистему дефицит мощностей возрастет почти в два с половиной раза - до 1500 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.При этом, как отмечает издание, возможности импорта электроэнергии до сих пор ограничены, при технической способности импортировать до 1200 МВт из Европы объемы импорта в среду составили всего 500 МВт."Для покрытия разницы Украина вчера уже привлекала аварийную помощь. В течение трех вечерних часов, когда потребление было наибольшим, в виде аварийной помощи к нам поступала электроэнергия из Словакии, Польши и Румынии", - отметили в издании.В национальной энергетической компании "Укрэнерго" ситуацию с энергетической системой назвали сложной."Укрэнерго" в среду сообщала, что на территории Украины, в том числе из-за увеличения потребления, зафиксирован дефицит электроэнергии.Как сообщал ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, многие электростанции, в том числе и тепловые, поврежденные прошлой зимой, до сих пор восстанавливают. Он назвал наращивание объемов генерации главной задачей для украинских энергетиков.Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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