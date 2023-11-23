"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине
Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украина проиграет
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.
По его мнению, ситуация на поле боя складывается "в пользу России", а Украина продолжает боевые действия только благодаря "огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США".
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"Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится все более проблематичной", — сказал эксперт.
Как отметил Аро, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву.
"Потом наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — добавил он.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.