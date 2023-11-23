https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html

"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине

"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 23.11.2023

"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине

Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:05

2023-11-23T04:05

2023-11-23T04:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

жерар аро

дональд трамп

евросоюз

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.По его мнению, ситуация на поле боя складывается "в пользу России", а Украина продолжает боевые действия только благодаря "огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США"."Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится все более проблематичной", — сказал эксперт.Как отметил Аро, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву."Потом наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — добавил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911212515.html

https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, жерар аро, дональд трамп, евросоюз, сша