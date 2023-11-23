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"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/dzhekpot-1911217721.html
"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине
"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 23.11.2023
"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине
Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T04:05
2023-11-23T04:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.По его мнению, ситуация на поле боя складывается "в пользу России", а Украина продолжает боевые действия только благодаря "огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США"."Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится все более проблематичной", — сказал эксперт.Как отметил Аро, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву."Потом наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут &lt;…&gt;, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — добавил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911212515.html
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в мире, украина, россия, жерар аро, дональд трамп, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Жерар Аро, Дональд Трамп, Евросоюз, США
"Джекпот для России". На Западе признали горькую правду об Украине

Экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украина проиграет

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Запад может прекратить помогать Украине из-за собственных проблем, ускорив ее поражение, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.
По его мнению, ситуация на поле боя складывается "в пользу России", а Украина продолжает боевые действия только благодаря "огромной экономической поддержке Европы и военной помощи США".
«
"Возникла ситуация, при которой поддержка Украины становится все более проблематичной", — сказал эксперт.
Как отметил Аро, европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами и инфляцией из-за помощи Киеву.
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"Потом наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — добавил он.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖерар АроДональд ТрампЕвросоюзСША
 
 
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