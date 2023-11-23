https://ria.ru/20231123/dtp-1911318779.html
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной трассе
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной трассе - РИА Новости, 23.11.2023
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной трассе
Три человека погибли в дорожной аварии на трассе Краснодарского края, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком после заноса, предварительно, причина в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:27
2023-11-23T13:27
2023-11-23T13:27
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии на трассе Краснодарского края, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком после заноса, предварительно, причина в несоответствии скорости погодным условиям, в регионе снег и гололедица. По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, авария произошла в четверг в Павловском районе на федеральной автодороге "Кавказ". Предварительно, женщина-водитель автомобиля "Лада Калина" допустила занос машины на обочину и выехала на "встречку", где столкнулась с "Mercedes" с полуприцепом. "В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля "Лада" погибли на месте, еще один пассажир - мужчина госпитализирован. Личности погибших женщин и пострадавшего устанавливаются", - сообщили в ведомстве, добавив позже, что в Павловской ЦРБ скончался еще один пассажир. Уточняется, что предварительной причиной ДТП могло стать несоответствие скорости дорожным и погодным условиям. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани распространяется до 23 ноября. Синоптики прогнозируют в регионе ливень с грозой, сильный ветер, до 23 метров в секунду, и снег. В четверг на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной трассе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком на федеральной трассе "Кавказ" на Кубани
КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости.
Три человека погибли в дорожной аварии
на трассе Краснодарского края, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком после заноса, предварительно, причина в несоответствии скорости погодным условиям, в регионе снег и гололедица.
По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, авария произошла в четверг в Павловском районе на федеральной автодороге "Кавказ". Предварительно, женщина-водитель автомобиля "Лада Калина" допустила занос машины на обочину и выехала на "встречку", где столкнулась с "Mercedes" с полуприцепом.
«
"В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля "Лада" погибли на месте, еще один пассажир - мужчина госпитализирован. Личности погибших женщин и пострадавшего устанавливаются", - сообщили в ведомстве, добавив позже, что в Павловской ЦРБ скончался еще один пассажир.
Уточняется, что предварительной причиной ДТП могло стать несоответствие скорости дорожным и погодным условиям.
Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани распространяется до 23 ноября. Синоптики прогнозируют в регионе ливень с грозой, сильный ветер, до 23 метров в секунду, и снег. В четверг на Кубани местами ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица.
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