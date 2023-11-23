https://ria.ru/20231123/drony-1911296299.html

На Камчатке продолжат производство дронов для гражданских целей

На Камчатке продолжат производство дронов для гражданских целей - РИА Новости, 23.11.2023

На Камчатке продолжат производство дронов для гражданских целей

На Камчатке продолжат производство дронов для сельскохозяйственных целей, рыбоохраны и лесоохраны, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:29

2023-11-23T12:29

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя – РИА Новости. На Камчатке продолжат производство дронов для сельскохозяйственных целей, рыбоохраны и лесоохраны, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Наша промышленность развивается и, конечно, по уровню технического оснащения очень серьёзно продвинулись — у нас на Камчатке запущено производство беспилотников. Основу составляют китайские компоненты. Они постепенно импортозамещаются, например, рама дрона теперь производится в регионе. Через какое-то время дроны будут использоваться для мониторинга лесных пожаров, подходов рыбы, распределения удобрений по полям, для перевозки небольших грузов", - сообщил глава региона. В настоящее время производимые на Камчатке дроны-камикадзе отправляют камчатским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции. На линию фронта уже отправлено 40 FPV-дронов, которые используют военнослужащие 40-й бригады морской пехоты и 110-й мотострелковой бригады. "Сегодня готовится вторая партия, которая будет передана нашим военнослужащим. Постепенно мы намерены увеличивать объёмы производства. Мы понимаем, что обеспечение военнослужащих всем необходимым — прямая зона ответственности министерства обороны России, однако мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам", — отметил руководитель администрации губернатора края Сергей Меркулов. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что значение БПЛА сейчас велико как в гражданской сфере, так и в военной, а развитие этого направления является одним из приоритетных в стране.

https://ria.ru/20231121/uchastki-1910750308.html

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