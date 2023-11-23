Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 23.11.2023 (обновлено: 12:04 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/dron-1911283980.html
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 23.11.2023
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области
Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:54
2023-11-23T12:04
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823312387_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_191c1b5cfc7c73e7f57c193bd6198fe3.jpg
БЕЛГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.В результате взрыва также поврежден один автомобиль, добавил Гладков.
https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823312387_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_165a19e987e277f7d310090b7a295df1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке дроном-камикадзе ВСУ села Козинка и ранении мужчины

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области
Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.
В результате взрыва также поврежден один автомобиль, добавил Гладков.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
19 ноября, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияУкраинаВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала