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ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 23.11.2023
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области
Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:54
2023-11-23T11:54
2023-11-23T12:04
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.В результате взрыва также поврежден один автомобиль, добавил Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области
Гладков сообщил об атаке дроном-камикадзе ВСУ села Козинка и ранении мужчины