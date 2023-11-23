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ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Козинка в Белгородской области

Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:54

2023-11-23T11:54

2023-11-23T12:04

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Село Козинка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу", - написал Гладков. Губернатор отметил, что врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.В результате взрыва также поврежден один автомобиль, добавил Гладков.

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Кирилл Волков

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр