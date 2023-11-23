https://ria.ru/20231123/detskie_sady-1911377166.html

Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам

Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам - РИА Новости, 23.11.2023

Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам

В ЯНАО за последние пять лет в рамках национальных проектов построили 28 детских садов, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:10

2023-11-23T16:10

2023-11-23T16:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

общество

ямал

детские сады

строительство

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ЯНАО за последние пять лет в рамках национальных проектов построили 28 детских садов, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Четверг на Международной выставке-форуме "Россия" стал Днем ЯНАО. В рамках презентации Дня региона губернатор автономного округа рассказал про реализацию национальных проектов в ЯНАО. "Благодаря национальным проектам построено 28 детских садов только за последние пять лет. Строятся школы. Сейчас в работе 10 объектов: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и сразу три – в Ноябрьске. В начале ноября распахнула двери самая большая школа в регионе: Арктический лицей в газовой столице (Новый Уренгой – ред.) рассчитан на 1600 ребят", - сказал Артюхов в рамках своего выступления на Дне региона. Он добавил, что в ЯНАО все строится с опережением сроков - города и промыслы. "Активно меняются наши города. Сегодня в регионе растут новые красивые микрорайоны и создаются комфортные условия для жизни. Салехард сейчас не узнать - это новый город, достойная столица Арктического региона", - отметил Артюхов. Он добавил, что все города испытывают большую динамику развития, потому что те уникальные ресурсы, которые сосредоточены в регионе на десятилетия вперед, позволяют развиваться и Западной Сибири и всей стране. "Кроме того, в регионе количество рождения новых северян, многодетных семей увеличилось втрое за последние годы. Это наверное лучший показатель стабильности развития Ямала", - подчеркнул губернатор.

https://radiosputnik.ru/20230823/detsad-1891751907.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, общество, ямал, детские сады, строительство