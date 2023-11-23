Рейтинг@Mail.ru
Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:10 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/detskie_sady-1911377166.html
Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам
Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам - РИА Новости, 23.11.2023
Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам
В ЯНАО за последние пять лет в рамках национальных проектов построили 28 детских садов, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:10
2023-11-23T16:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
общество
ямал
детские сады
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911375059_0:178:3120:1933_1920x0_80_0_0_4b10651f4782440e838858b68e9736ac.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ЯНАО за последние пять лет в рамках национальных проектов построили 28 детских садов, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Четверг на Международной выставке-форуме "Россия" стал Днем ЯНАО. В рамках презентации Дня региона губернатор автономного округа рассказал про реализацию национальных проектов в ЯНАО. "Благодаря национальным проектам построено 28 детских садов только за последние пять лет. Строятся школы. Сейчас в работе 10 объектов: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и сразу три – в Ноябрьске. В начале ноября распахнула двери самая большая школа в регионе: Арктический лицей в газовой столице (Новый Уренгой – ред.) рассчитан на 1600 ребят", - сказал Артюхов в рамках своего выступления на Дне региона. Он добавил, что в ЯНАО все строится с опережением сроков - города и промыслы. "Активно меняются наши города. Сегодня в регионе растут новые красивые микрорайоны и создаются комфортные условия для жизни. Салехард сейчас не узнать - это новый город, достойная столица Арктического региона", - отметил Артюхов. Он добавил, что все города испытывают большую динамику развития, потому что те уникальные ресурсы, которые сосредоточены в регионе на десятилетия вперед, позволяют развиваться и Западной Сибири и всей стране. "Кроме того, в регионе количество рождения новых северян, многодетных семей увеличилось втрое за последние годы. Это наверное лучший показатель стабильности развития Ямала", - подчеркнул губернатор.
https://radiosputnik.ru/20230823/detsad-1891751907.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911375059_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_090fb546a643474820f0daf59da4e671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, общество, ямал, детские сады, строительство
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов, Общество, Ямал, Детские сады, Строительство

Больше 25 детсадов построили на Ямале за пять лет по нацпроектам

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Международной выставке-форуме "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Международной выставке-форуме Россия. День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Международной выставке-форуме "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ЯНАО за последние пять лет в рамках национальных проектов построили 28 детских садов, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Четверг на Международной выставке-форуме "Россия" стал Днем ЯНАО. В рамках презентации Дня региона губернатор автономного округа рассказал про реализацию национальных проектов в ЯНАО.
"Благодаря национальным проектам построено 28 детских садов только за последние пять лет. Строятся школы. Сейчас в работе 10 объектов: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и сразу три – в Ноябрьске. В начале ноября распахнула двери самая большая школа в регионе: Арктический лицей в газовой столице (Новый Уренгой – ред.) рассчитан на 1600 ребят", - сказал Артюхов в рамках своего выступления на Дне региона.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В ямальском Муравленко закрылись все деревянные детские сады
23 августа, 14:28
Он добавил, что в ЯНАО все строится с опережением сроков - города и промыслы.
"Активно меняются наши города. Сегодня в регионе растут новые красивые микрорайоны и создаются комфортные условия для жизни. Салехард сейчас не узнать - это новый город, достойная столица Арктического региона", - отметил Артюхов.
Он добавил, что все города испытывают большую динамику развития, потому что те уникальные ресурсы, которые сосредоточены в регионе на десятилетия вперед, позволяют развиваться и Западной Сибири и всей стране.
"Кроме того, в регионе количество рождения новых северян, многодетных семей увеличилось втрое за последние годы. Это наверное лучший показатель стабильности развития Ямала", - подчеркнул губернатор.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховОбществоЯмалДетские садыСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала