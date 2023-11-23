https://ria.ru/20231123/deputat-1911352454.html
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком - РИА Новости, 23.11.2023
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:50
общество
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/19/1550111904_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df2f3cc5bca5c221386a0804eabc5084.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте и предложил ходить пешком тем, кто против повышения тарифов. Колесников известен скандальными, эпатажными высказываниями, в частности, ранее он заявлял, говоря о карантине, что "QR-коды - это фуфло". "Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", - заявил Колесников на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Депутат также подчеркнул, что нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря увеличению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html
https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/19/1550111904_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_756c6570e520e5046253ff94a03394bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
В Екатеринбурге депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте и предложил ходить пешком тем, кто против повышения тарифов.
Колесников известен скандальными, эпатажными высказываниями, в частности, ранее он заявлял, говоря о карантине, что "QR-коды - это фуфло".
В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке
"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", - заявил Колесников на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
Депутат также подчеркнул, что нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря увеличению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.
В Саратове уволили водителя, высадившего школьницу из маршрутки в метель