https://ria.ru/20231123/deputat-1911352454.html

Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком

Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком - РИА Новости, 23.11.2023

Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком

Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:49

2023-11-23T14:50

общество

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/19/1550111904_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_df2f3cc5bca5c221386a0804eabc5084.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте и предложил ходить пешком тем, кто против повышения тарифов. Колесников известен скандальными, эпатажными высказываниями, в частности, ранее он заявлял, говоря о карантине, что "QR-коды - это фуфло". "Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", - заявил Колесников на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Депутат также подчеркнул, что нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря увеличению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html

https://ria.ru/20231121/saratov-1910799307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, единая россия