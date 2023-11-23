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Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком - РИА Новости, 23.11.2023
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14:49 23.11.2023 (обновлено: 14:50 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/deputat-1911352454.html
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком - РИА Новости, 23.11.2023
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком
Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:49
2023-11-23T14:50
общество
единая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте и предложил ходить пешком тем, кто против повышения тарифов. Колесников известен скандальными, эпатажными высказываниями, в частности, ранее он заявлял, говоря о карантине, что "QR-коды - это фуфло". "Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", - заявил Колесников на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Депутат также подчеркнул, что нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря увеличению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html
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общество, единая россия
Общество, Единая Россия
Екатеринбургский депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком

В Екатеринбурге депутат призвал недовольных ценами на проезд ходить пешком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВ Екатеринбурге
В Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат екатеринбургской гордумы от "Единой России" Александр Колесников в ходе обсуждения экономики города высказал мнение о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте и предложил ходить пешком тем, кто против повышения тарифов.
Колесников известен скандальными, эпатажными высказываниями, в частности, ранее он заявлял, говоря о карантине, что "QR-коды - это фуфло".
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"Мы живем в капитализме, мы почему не поднимаем стоимость на транспорт? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег", - заявил Колесников на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономической политике, по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
Депутат также подчеркнул, что нехватку водителей общественного транспорта можно решить благодаря увеличению их зарплат, но без повышения тарифов на проезд этого сделать невозможно.
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