Губернатор ЯНАО открыл День региона на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа на выставке "Россия". День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл День Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
На презентации Дня Ямала Артюхов рассказал о главных достижениях и достопримечательностях региона и перспективах развития автономного округа.
"Общая цифра в нашем регионе чуть более полумиллиона человек, хотя на самом деле нас больше. Это очень активный регион, много людей к нам приезжают. Кроме того, 80% добычи всего природного газа добывается здесь. Нигде в мире больше нет такого центра газодобычи. Ни один известный регион в Персидском заливе или еще где бы то ни было не имеет такие запасы природного газа - главного источника энергии 21 века, который нужен всей планете", - сказал на открытии Артюхов.
В День региона ЯНАО подготовил для гостей выставки обширную культурно-деловую программу. Кроме того, в рамках выставки будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, молодежной политики и спорта.
"Мы молодой регион, средний возраст нашего жителя 35 лет. Это подчеркивает, что сюда приезжают молодые люди за достижениями, поиском самореализации и достигают успехов. Это земля, где каждый 10 житель является коренным. При этом, эта земля очень хрупкая, но с безумно красивой природой. Здесь самое большое в мире поголовье северного оленя. У нас есть современники мамонта - овцебыки. И совсем недавно наши ученые обнаружили самое большое в мире материковое лежбище моржей", - отметил Артюхов.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Стенд ЯНАО представлен в 75 павильоне. С программой Дня региона можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия".