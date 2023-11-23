https://ria.ru/20231123/den_regiona-1911357139.html

Губернатор ЯНАО открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор ЯНАО открыл День региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.11.2023

Губернатор ЯНАО открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл День Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:12

2023-11-23T15:12

2023-11-23T15:12

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

выставка-форум "россия"

дмитрий артюхов

москва

вднх

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл День Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На презентации Дня Ямала Артюхов рассказал о главных достижениях и достопримечательностях региона и перспективах развития автономного округа. "Общая цифра в нашем регионе чуть более полумиллиона человек, хотя на самом деле нас больше. Это очень активный регион, много людей к нам приезжают. Кроме того, 80% добычи всего природного газа добывается здесь. Нигде в мире больше нет такого центра газодобычи. Ни один известный регион в Персидском заливе или еще где бы то ни было не имеет такие запасы природного газа - главного источника энергии 21 века, который нужен всей планете", - сказал на открытии Артюхов. В День региона ЯНАО подготовил для гостей выставки обширную культурно-деловую программу. Кроме того, в рамках выставки будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, молодежной политики и спорта. "Мы молодой регион, средний возраст нашего жителя 35 лет. Это подчеркивает, что сюда приезжают молодые люди за достижениями, поиском самореализации и достигают успехов. Это земля, где каждый 10 житель является коренным. При этом, эта земля очень хрупкая, но с безумно красивой природой. Здесь самое большое в мире поголовье северного оленя. У нас есть современники мамонта - овцебыки. И совсем недавно наши ученые обнаружили самое большое в мире материковое лежбище моржей", - отметил Артюхов. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд ЯНАО представлен в 75 павильоне. С программой Дня региона можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия".

https://ria.ru/20231121/prosvetitelskie_proekty-1910911259.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), выставка-форум "россия", дмитрий артюхов, москва, вднх