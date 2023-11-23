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Пашинян встретился с послами ЕС - РИА Новости, 23.11.2023
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19:49 23.11.2023 (обновлено: 20:18 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/demokratiya-1911443065.html
Пашинян встретился с послами ЕС
Пашинян встретился с послами ЕС - РИА Новости, 23.11.2023
Пашинян встретился с послами ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг с с аккредитованными в стране послами Европейского союза и государств-членов ЕС вопросы укрепления... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:49
2023-11-23T20:18
в мире
никол пашинян
евросоюз
армения
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг с с аккредитованными в стране послами Европейского союза и государств-членов ЕС вопросы укрепления демократических институтов в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС и совместные программы, в частности, повестка реформ в Армении и вопросы, связанные с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержка укреплению демократических институтов. Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе Южного Кавказа процессах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений. Отмечается, что были также затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, уехавших из Карабаха в Армению. В этом контексте была подчеркнута важность гуманитарной поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, никол пашинян, евросоюз, армения
В мире, Никол Пашинян, Евросоюз, Армения
Пашинян встретился с послами ЕС

Пашинян обсудил с послами ЕС укрепление демократических институтов в Армении

© Фото : Пресс-служба Правительства Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с послами Евросоюза и стран-членов ЕС. 23 ноября 2023
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с послами Евросоюза и стран-членов ЕС. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с послами Евросоюза и стран-членов ЕС. 23 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг с с аккредитованными в стране послами Европейского союза и государств-членов ЕС вопросы укрепления демократических институтов в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС и совместные программы, в частности, повестка реформ в Армении и вопросы, связанные с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержка укреплению демократических институтов. Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе Южного Кавказа процессах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений.
Отмечается, что были также затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, уехавших из Карабаха в Армению. В этом контексте была подчеркнута важность гуманитарной поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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15 ноября, 08:00
 
В миреНикол ПашинянЕвросоюзАрмения
 
 
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