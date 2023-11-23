https://ria.ru/20231123/demokratiya-1911443065.html

Пашинян встретился с послами ЕС

Пашинян встретился с послами ЕС - РИА Новости, 23.11.2023

Пашинян встретился с послами ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг с с аккредитованными в стране послами Европейского союза и государств-членов ЕС вопросы укрепления... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:49

2023-11-23T19:49

2023-11-23T20:18

в мире

никол пашинян

евросоюз

армения

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг с с аккредитованными в стране послами Европейского союза и государств-членов ЕС вопросы укрепления демократических институтов в республике, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС и совместные программы, в частности, повестка реформ в Армении и вопросы, связанные с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержка укреплению демократических институтов. Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе Южного Кавказа процессах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений. Отмечается, что были также затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, уехавших из Карабаха в Армению. В этом контексте была подчеркнута важность гуманитарной поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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в мире, никол пашинян, евросоюз, армения