https://ria.ru/20231123/delo-1911406552.html
В Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены при ребенке
В Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены при ребенке - РИА Новости, 23.11.2023
В Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены при ребенке
Сочинские следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью против мужчины, который, предположительно, убил свою бывшую супругу в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:35
2023-11-23T17:35
2023-11-23T17:35
происшествия
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Сочинские следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью против мужчины, который, предположительно, убил свою бывшую супругу в присутствии их общего ребенка, а потом пытался свести счеты с жизнью, но не смог, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, конфликт произошел в Центральном районе Сочи на улице Альпийской. Мужчина вошел в квартиру своей бывшей супруги, которая проживала там с их совместным ребенком, и нанес женщине множественные удары молотком по голове и телу, а затем применил нож. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина вышел на лестничную площадку, где попытался свести счеты с жизнью, но не смог. Всё это время, как отмечает следствие, в квартире находился малолетний ребенок разведенных супругов. "Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в убийстве бывшей супруги, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале регионального СК. Подозреваемого задержали, он уже доставлен к следователю для допроса. "В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом характера преступления подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - рассказали в кубанском СК.
https://ria.ru/20231121/delo-1910845163.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены при ребенке
СК: в Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены на глазах у ребенка