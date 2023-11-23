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В Британии раскритиковали исследование о смертности чернокожих из-за чумы - РИА Новости, 23.11.2023
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14:11 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/chuma-1911337392.html
В Британии раскритиковали исследование о смертности чернокожих из-за чумы
В Британии раскритиковали исследование о смертности чернокожих из-за чумы - РИА Новости, 23.11.2023
В Британии раскритиковали исследование о смертности чернокожих из-за чумы
Британский министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок, в ведомстве которой также вопросы равноправия, раскритиковала музей Лондона за проведенное... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:11
2023-11-23T14:11
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок, в ведомстве которой также вопросы равноправия, раскритиковала музей Лондона за проведенное исследование, согласно которому в Средневековье более высокая частота смертей среди этнических меньшинств во время вспышек чумы была связана с системным расизмом, сообщает газета Times. "Министр по делам бизнеса и равноправия заявила, что ученые музея Лондона рискуют "подорвать социальную сплоченность" после публикации исследования, в котором утверждается, что чернокожие женщины чаще умирали во время вспышки чумы в столице в XIV веке", - говорится в статье. В рамках исследования были проанализированы останки 145 человек, захороненных на трех чумных кладбищах Лондона. Ученые обнаружили, что доля представителей этнических меньшинств и выходцев из черной Африки в них значительно выше, чем на кладбищах другого вида. Исследователи пришли к выводу, что это связано с "разрушительными последствиями структурного расизма" в средневековом мире. Кроме того, авторы исследования провели параллели с пандемией COVID-19, утверждая, что в обоих случаях "социальная и экономическая среда играла значительную роль для здоровья людей, и, наиболее вероятно, что из-за этого в чумных захоронениях мы находим больше цветных людей и потомков чернокожих выходцев из Африки". Министр указала на малый объем выборки с учетом того, что "в то время погибло более половины населения Лондона". Ссылаясь на статданные, она также отметила несостоятельность сравнения пандемии со вспышками чумы, поскольку во время распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции уровень распространения заболевания среди чернокожих женщин были ниже, чем среди белого населения. "Необходимо, чтобы этнические меньшинства могли доверять нашим медицинским учреждениям, и чтобы они получали достоверную информацию о здравоохранении, основанную на надежных доказательствах", - добавила она.
https://ria.ru/20230302/aktsiya-1855486640.html
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в мире, лондон, африка
В мире, Лондон, Африка
В Британии раскритиковали исследование о смертности чернокожих из-за чумы

Британский министр раскритиковала исследование о смертности чернокожих от чумы

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок, в ведомстве которой также вопросы равноправия, раскритиковала музей Лондона за проведенное исследование, согласно которому в Средневековье более высокая частота смертей среди этнических меньшинств во время вспышек чумы была связана с системным расизмом, сообщает газета Times.
«
"Министр по делам бизнеса и равноправия заявила, что ученые музея Лондона рискуют "подорвать социальную сплоченность" после публикации исследования, в котором утверждается, что чернокожие женщины чаще умирали во время вспышки чумы в столице в XIV веке", - говорится в статье.
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В рамках исследования были проанализированы останки 145 человек, захороненных на трех чумных кладбищах Лондона. Ученые обнаружили, что доля представителей этнических меньшинств и выходцев из черной Африки в них значительно выше, чем на кладбищах другого вида. Исследователи пришли к выводу, что это связано с "разрушительными последствиями структурного расизма" в средневековом мире.
Кроме того, авторы исследования провели параллели с пандемией COVID-19, утверждая, что в обоих случаях "социальная и экономическая среда играла значительную роль для здоровья людей, и, наиболее вероятно, что из-за этого в чумных захоронениях мы находим больше цветных людей и потомков чернокожих выходцев из Африки".
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Министр указала на малый объем выборки с учетом того, что "в то время погибло более половины населения Лондона". Ссылаясь на статданные, она также отметила несостоятельность сравнения пандемии со вспышками чумы, поскольку во время распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции уровень распространения заболевания среди чернокожих женщин были ниже, чем среди белого населения.
"Необходимо, чтобы этнические меньшинства могли доверять нашим медицинским учреждениям, и чтобы они получали достоверную информацию о здравоохранении, основанную на надежных доказательствах", - добавила она.
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