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Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными - РИА Новости, 23.11.2023
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13:58 23.11.2023 (обновлено: 14:16 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/chekhiya-1911328610.html
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными - РИА Новости, 23.11.2023
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:58
2023-11-23T14:16
в мире
чехия
россия
дмитрий песков
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Москва, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии.Таким образом он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который ранее заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе."Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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в мире, чехия, россия, дмитрий песков, петр павел
В мире, Чехия, Россия, Дмитрий Песков, Петр Павел
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными

Песков: истеричные заявления не украшают чешское руководство

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии.
Таким образом он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который ранее заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.
"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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