https://ria.ru/20231123/chekhiya-1911328610.html

Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными

Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными - РИА Новости, 23.11.2023

Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:58

2023-11-23T13:58

2023-11-23T14:16

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Москва, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии.Таким образом он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который ранее заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе."Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

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Кирилл Волков

в мире, чехия, россия, дмитрий песков, петр павел