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Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными - РИА Новости, 23.11.2023
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:58
2023-11-23T13:58
2023-11-23T14:16
в мире
чехия
россия
дмитрий песков
петр павел
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Москва, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии.Таким образом он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, который ранее заявил, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе."Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", - заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чехия, россия, дмитрий песков, петр павел
В мире, Чехия, Россия, Дмитрий Песков, Петр Павел
Песков назвал заявления главы Чехии о подготовке к конфликту истеричными
Песков: истеричные заявления не украшают чешское руководство