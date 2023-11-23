https://ria.ru/20231123/britaniya-1911402098.html

Новый посол Британии назвал поддержание отношений с Россией важным

Новый посол Британии назвал поддержание отношений с Россией важным - РИА Новости, 23.11.2023

Новый посол Британии назвал поддержание отношений с Россией важным

Поддержание отношений с правительством и народом РФ по-прежнему важно для Великобритании, сообщил в первом видеообращении с момента вступления в должность новый РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:25

2023-11-23T17:25

2023-11-23T17:49

россия

в мире

найджел кейси

великобритания

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Поддержание отношений с правительством и народом РФ по-прежнему важно для Великобритании, сообщил в первом видеообращении с момента вступления в должность новый посол Найджел Кейси.В размещенном видео в аккаунте посольства в Youtube посол, выступая с балкона своей московской резиденции, рассказал, что двадцать лет назад работал в посольстве Великобритании в РФ, "пытаясь помочь улучшить отношения между Великобританией и Россией". Говоря на русском языке, посол заметил, что "многие спрашивали меня, почему я захотел вернуться назад в такие трудные времена?"."Ответ прост: поддержание отношений с российским правительством и российским народом по - прежнему важно для Великобритании. Возможно сейчас это важнее, чем когда-либо", - добавил он. По словам Кейси "решения, принимаемые Россией, имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира. Мало какие из тех насущных проблем, что сейчас перед нами стоят, являются более важными, чем прекращение человеческих страданий, вызванных вторжением России в Украину". "Ради этого люди и служат дипломатами. И именно поэтому я вернулся", - заключил он.В среду стало известно, что Кейси приступил к исполнению своих обязанностей, он также вручил свои верительные грамоты в МИД РФ. Нынешняя должность - вторая у Кейси в Москве - ранее он работал здесь в посольстве Великобритании с 2003 по 2006 год.

https://ria.ru/20231123/katastrofa-1911393395.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, найджел кейси, великобритания