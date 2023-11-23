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Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 23.11.2023

Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр 26 ноября откроет дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:55

2023-11-23T12:55

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большой театр 26 ноября откроет дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа. "26 ноября открывается дополнительная предварительная продажа билетов на представления балета "Щелкунчик" (декабрь 2023 и январь 2024 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальная программа предварительной продажи билетов на представления балета вводится в связи с повышенным спросом на спектакль. Стоимость билетов варьируется от 3 до 20 тысяч рублей. Она действует на основании общих правил продажи билетов с соблюдением следующих особых условий: после ноля часов в день предварительной продажи, пришедшим в очередь в кассу гражданам сотрудниками службы охраны выдаются браслеты с номером очереди. Подчеркивается, что браслеты выдаются до времени открытия театральных касс, но не более 250 штук в день. В соответствии с указанными в опубликованном графике датами, билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра. "Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе зрителя не производится. При проходе на спектакль будет осуществляться контроль с обязательной проверкой документов, удостоверяющих личность. При несоответствии указанных в билете сведений о зрителе, данным, содержащимся в предъявленном документе, зритель не будет допущен на спектакль без возмещения затрат на покупку билета", - заключили в Большом театре. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. У театра не раз образовывались большие очереди из желающих сначала получить браслет с номером для покупки билета, а позже - приобрести билет.

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