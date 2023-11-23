https://ria.ru/20231123/blagoustroystvo-1911253879.html
В Рязанской области благоустроят около 30 территорий, заявил Малков
В Рязанской области благоустроят около 30 территорий, заявил Малков - РИА Новости, 23.11.2023
В Рязанской области благоустроят около 30 территорий, заявил Малков
В этом году в Рязанской области в рамках федеральной программы благоустроят 26 территорий, а благодаря участию во Всероссийском конкурсе в регионе появилось... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:41
2023-11-23T10:41
2023-11-23T10:41
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. В этом году в Рязанской области в рамках федеральной программы благоустроят 26 территорий, а благодаря участию во Всероссийском конкурсе в регионе появилось пять новых общественных пространств, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, вопросы сферы строительства и ЖКХ региона он обсудил на встрече с главой минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Павел Малков поблагодарил министерство за поддержку и внимание к региону. "Обсудили темпы ввода жилья, программу переселения из ветхих и аварийных жилых домов и другие вопросы в сфере строительства и ЖКХ Рязанской области. В том числе федеральные проекты министерства, с помощью которых строим социальные объекты, обустраиваем парки, скверы и другие общественные места нашего региона", - написал Малков. Он уточнил, что в этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" область благоустраивает 26 территорий. "Проекты региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому в Рязанской области появились пять новых общественных пространств", - отметил губернатор. Кроме того, область участвует в проекте "Инфраструктурное меню" и планирует с его помощью "построить детские сады, школу, обновить канализацию, реконструировать системы теплоснабжения и водоотведения, а также приобрести 25 автобусов".
https://ria.ru/20231122/sotsuslugi-1911000722.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области благоустроят около 30 территорий, заявил Малков
Малков: в Рязанской области благоустроят около 30 территорий в этом году
РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости.
В этом году в Рязанской области в рамках федеральной программы благоустроят 26 территорий, а благодаря участию во Всероссийском конкурсе в регионе появилось пять новых общественных пространств, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале
.
По словам губернатора, вопросы сферы строительства и ЖКХ региона он обсудил на встрече с главой минстроя РФ
Иреком Файзуллиным. Павел Малков поблагодарил министерство за поддержку и внимание к региону.
Малков: в Рязанской области повысят доступность социальных услуг
"Обсудили темпы ввода жилья, программу переселения из ветхих и аварийных жилых домов и другие вопросы в сфере строительства и ЖКХ Рязанской области. В том числе федеральные проекты министерства, с помощью которых строим социальные объекты, обустраиваем парки, скверы и другие общественные места нашего региона", - написал Малков.
Он уточнил, что в этом году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" область благоустраивает 26 территорий.
"Проекты региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому в Рязанской области появились пять новых общественных пространств", - отметил губернатор.
Кроме того, область участвует в проекте "Инфраструктурное меню" и планирует с его помощью "построить детские сады, школу, обновить канализацию, реконструировать системы теплоснабжения и водоотведения, а также приобрести 25 автобусов".
Рязанский губернатор привлек депутатов к контролю строительства соцобъектов