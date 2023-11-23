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В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев
В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев - РИА Новости, 23.11.2023
В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев
Три пункта временного размещения для иностранных беженцев должны быть открыты в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области, говорится в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:24
2023-11-23T22:24
2023-11-23T22:24
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мурманская область
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МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Три пункта временного размещения для иностранных беженцев должны быть открыты в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области, говорится в проекте постановления главы региона Андрея Чибиса. Проект постановления губернатора Мурманской области о введении режима повышенной готовности опубликован на портале "Открытый электронный регион". "Правительству Мурманской области обеспечить выделение из резервного фонда правительства Мурманской области органам местного самоуправления муниципальных образований городской округ город-герой Мурманск, Кольский муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район денежных средств на организацию питания иностранных граждан и лиц без гражданства в пунктах временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Мурманской области с целью пересечения государственной границы Российской Федерации", - говорится в тексте проекта постановления. Министерству региональной безопасности Мурманской области совместно с главами муниципальных образований необходимо "с 14.00 часов 23.11.2023 обеспечить организацию и функционирование пунктов временного размещения". Адреса пунктов определены решением оперативного штаба региона.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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общество, мурманская область, мурманск, кандалакшский район, андрей чибис
Общество, Мурманская область, Мурманск, Кандалакшский район, Андрей Чибис
В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев
В Мурманской области откроют три ПВР для иностранных беженцев
МУРМАНСК, 23 ноя - РИА Новости.
Три пункта временного размещения для иностранных беженцев должны быть открыты в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области, говорится в проекте
постановления главы региона Андрея Чибиса.
Проект постановления губернатора Мурманской области о введении режима повышенной готовности опубликован на портале "Открытый электронный регион".
"Правительству Мурманской области обеспечить выделение из резервного фонда правительства Мурманской области органам местного самоуправления муниципальных образований городской округ город-герой Мурманск, Кольский муниципальный район, Кандалакшский муниципальный район денежных средств на организацию питания иностранных граждан и лиц без гражданства в пунктах временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Мурманской области с целью пересечения государственной границы Российской Федерации", - говорится в тексте проекта постановления.
Министерству региональной безопасности Мурманской области совместно с главами муниципальных образований необходимо "с 14.00 часов 23.11.2023 обеспечить организацию и функционирование пунктов временного размещения".
Адреса пунктов определены решением оперативного штаба региона.
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