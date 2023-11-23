После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира
После столкновения поезда и тепловоза под Ульяновском госпитализировали мужчину
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области
Место столкновения поездов в Ульяновской области
ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА. Пассажирский поезд, столкнувшийся в Ульяновской области со стоящим тепловозом, прибыл на конечную станцию в Пермь, за медпомощью обратился один мужчина, его доставят в больницу для обследования, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале.
"Встретили пассажиров поезда Пермь - Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом. За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу", - написал губернатор.
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области
Место столкновения поездов в Ульяновской области
По его словам, во время ЧП пассажиры поезда не сразу поняли, что произошло столкновение - было резкое торможение поезда.
"Хорошо, что всё обошлось без серьезных последствий", - добавил глава региона.
По данным РЖД, в среду пассажирский поезд Пермь - Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. ЧП, согласно информации компании, произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. РЖД проводят внутреннюю проверку и готовы взять на себя расходы по лечению. Согласно информации губернатора Алексея Русских, пять пострадавших получили ушибы мягких тканей, им помогли на месте. В Минздраве региона отмечали, что пострадавшие не нуждаются в госпитализации.