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После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира - РИА Новости, 23.11.2023
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15:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/avariya-1911371724.html
После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира
После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира - РИА Новости, 23.11.2023
После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира
Пассажирский поезд, столкнувшийся в Ульяновской области со стоящим тепловозом, прибыл на конечную станцию в Пермь, за медпомощью обратился один мужчина, его... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:57
2023-11-23T15:57
происшествия
пермь
ульяновская область
дмитрий махонин
алексей русских
ржд
адлер
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА. Пассажирский поезд, столкнувшийся в Ульяновской области со стоящим тепловозом, прибыл на конечную станцию в Пермь, за медпомощью обратился один мужчина, его доставят в больницу для обследования, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале."Встретили пассажиров поезда Пермь - Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом. За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу", - написал губернатор.По его словам, во время ЧП пассажиры поезда не сразу поняли, что произошло столкновение - было резкое торможение поезда. "Хорошо, что всё обошлось без серьезных последствий", - добавил глава региона. По данным РЖД, в среду пассажирский поезд Пермь - Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. ЧП, согласно информации компании, произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. РЖД проводят внутреннюю проверку и готовы взять на себя расходы по лечению. Согласно информации губернатора Алексея Русских, пять пострадавших получили ушибы мягких тканей, им помогли на месте. В Минздраве региона отмечали, что пострадавшие не нуждаются в госпитализации.
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происшествия, пермь, ульяновская область, дмитрий махонин, алексей русских, ржд, адлер
Происшествия, Пермь, Ульяновская область, Дмитрий Махонин, Алексей Русских, РЖД, Адлер
После столкновения поездов под Ульяновском госпитализировали пассажира

После столкновения поезда и тепловоза под Ульяновском госпитализировали мужчину

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области
Место столкновения поездов в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения поездов в Ульяновской области
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА. Пассажирский поезд, столкнувшийся в Ульяновской области со стоящим тепловозом, прибыл на конечную станцию в Пермь, за медпомощью обратился один мужчина, его доставят в больницу для обследования, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале.
"Встретили пассажиров поезда Пермь - Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом. За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу", - написал губернатор.
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области
Место столкновения поездов в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения поездов в Ульяновской области
По его словам, во время ЧП пассажиры поезда не сразу поняли, что произошло столкновение - было резкое торможение поезда.
"Хорошо, что всё обошлось без серьезных последствий", - добавил глава региона.
По данным РЖД, в среду пассажирский поезд Пермь - Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. ЧП, согласно информации компании, произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. РЖД проводят внутреннюю проверку и готовы взять на себя расходы по лечению. Согласно информации губернатора Алексея Русских, пять пострадавших получили ушибы мягких тканей, им помогли на месте. В Минздраве региона отмечали, что пострадавшие не нуждаются в госпитализации.
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ПроисшествияПермьУльяновская областьДмитрий МахонинАлексей РусскихРЖДАдлер
 
 
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