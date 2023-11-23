https://ria.ru/20231123/armeniya-1911379004.html

В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ

В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не присутствовала на саммите ОДКБ, РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:13

2023-11-23T16:30

армения

одкб

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911328327_131:0:1647:853_1920x0_80_0_0_2fe077ac013b153319fb442cd95a429d.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не присутствовала на саммите ОДКБ, отметив, что организация продолжает свою деятельность."Мы можем выразить сожаления в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу", - ответил Песков на вопрос об отсутствии Армении тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Песков отметил, что лидеры стран ОДКБ в ходе саммита наверняка обсудят "армянский фактор" и "подумают, как с этим быть дальше".

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, одкб, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, минск