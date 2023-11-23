https://ria.ru/20231123/armeniya-1911379004.html
В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ
В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не присутствовала на саммите ОДКБ, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:13
2023-11-23T16:13
2023-11-23T16:30
армения
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дмитрий песков
павел зарубин
минск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину выразил сожаление в связи с тем, что армянская сторона не присутствовала на саммите ОДКБ, отметив, что организация продолжает свою деятельность."Мы можем выразить сожаления в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу", - ответил Песков на вопрос об отсутствии Армении тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Песков отметил, что лидеры стран ОДКБ в ходе саммита наверняка обсудят "армянский фактор" и "подумают, как с этим быть дальше".
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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армения, одкб, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, минск
Армения, ОДКБ, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Минск
В Кремле прокомментировали отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Песков выразил сожаление из-за отсутствия Армении на саммите ОДКБ в Минске