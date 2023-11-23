https://ria.ru/20231123/armeniya-1911349049.html

В доме правительства Армении во время заседания погас свет

В доме правительства Армении во время заседания погас свет - РИА Новости, 23.11.2023

В доме правительства Армении во время заседания погас свет

Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:37

2023-11-23T14:37

2023-11-23T14:43

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения. "Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", - сказал Пашинян. По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. "И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, никол пашинян, ереван