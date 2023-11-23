https://ria.ru/20231123/armeniya-1911349049.html
В доме правительства Армении во время заседания погас свет
В доме правительства Армении во время заседания погас свет - РИА Новости, 23.11.2023
В доме правительства Армении во время заседания погас свет
Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:37
2023-11-23T14:37
2023-11-23T14:43
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения. "Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", - сказал Пашинян. По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. "И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван
В доме правительства Армении во время заседания погас свет
Во время выступления Пашиняна в здании правительства Армении погас свет
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян
отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения.
"Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", - сказал Пашинян.
По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. "И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества", - сказал Пашинян.
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