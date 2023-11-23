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В доме правительства Армении во время заседания погас свет - РИА Новости, 23.11.2023
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14:37 23.11.2023 (обновлено: 14:43 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/armeniya-1911349049.html
В доме правительства Армении во время заседания погас свет
В доме правительства Армении во время заседания погас свет - РИА Новости, 23.11.2023
В доме правительства Армении во время заседания погас свет
Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:37
2023-11-23T14:43
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости. Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения. "Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", - сказал Пашинян. По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. "И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван
В доме правительства Армении во время заседания погас свет

Во время выступления Пашиняна в здании правительства Армении погас свет

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДом правительства Армении
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дом правительства Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Во время заседания кабмина Армении в четверг в здании правительства ненадолго погас свет, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за этого премьер Армении Никол Пашинян отклонился от обсуждаемой темы и обратил внимание министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна на проблемы с качеством энергоснабжения.
"Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", - сказал Пашинян.
По его словам, энергоснабжение в Армении некачественное. "И в этом здании тоже. Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества", - сказал Пашинян.
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