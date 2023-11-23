https://ria.ru/20231123/arest-1911329009.html

Следствие попросило арестовать москвичей, поставивших детей на колени

Следствие попросило арестовать москвичей, поставивших детей на колени - РИА Новости, 23.11.2023

Следствие попросило арестовать москвичей, поставивших детей на колени

Следствие просит арестовать двоих мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, сообщает столичный главк СК... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:00

2023-11-23T14:00

2023-11-23T14:00

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следствие просит арестовать двоих мужчин, которые во дворе дома на севере Москвы требовали от детей встать на колени и извиниться, сообщает столичный главк СК РФ. "Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам их преступной деятельности", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры". Уточняется, что один из подростков был избит палкой. Против мужчин 1964 и 1987 годов рождения возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемые и подростки проживают в одном доме.

https://ria.ru/20231120/arest-1910612246.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)