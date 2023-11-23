https://ria.ru/20231123/analitika-1911295127.html

РЭЦ расскажет, как строить аналитику, которая поможет наращивать экспорт

РЭЦ расскажет, как строить аналитику, которая поможет наращивать экспорт - РИА Новости, 23.11.2023

РЭЦ расскажет, как строить аналитику, которая поможет наращивать экспорт

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запускает серию бесплатных вебинаров по аналитике для экспортеров, эксперты центра помогут разобраться в том, как... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:27

2023-11-23T12:27

2023-11-23T12:27

экономика

российский экспортный центр (рэц)

аналитика

экспорт

рынки

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запускает серию бесплатных вебинаров по аналитике для экспортеров, эксперты центра помогут разобраться в том, как работать с данными о внешних рынках, чтобы понимать их логику и планировать экспортную деятельность на несколько шагов вперед, сообщает РЭЦ."Мы ясно видим, что в условиях активизации поиска новых рынков сбыта и возможностей для развития экспортного бизнеса растет спрос на аналитику рынков и качественные данные. Предпринимателю важно четко представлять покупателя и параметры, на которые он ориентируется при принятии решений. Понимать процесс и стоимость поставки. Обладать достаточным объемом сведений, чтобы оценить конкурентные преимущества своего предложения. Новый продукт Группы РЭЦ "Вебинары по экспортной аналитике" призван предоставить экспортерам и компаниям, еще только задумывающимся о выходе на внешние рынки, необходимые знания и навыки для решения соответствующих вопросов и задач", - сказал вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.Так, на вебинарах участники разберут вопросы: как организовать аналитическую работу в компании, которая хочет выйти на экспорт, какие данные нужны и где их искать, как работать с аналитикой так, чтобы решения о выходе на внешние рынки были взвешенными и эффективными и как выстроить эффективную экспортную стратегию.Первый вводный вебинар по аналитике состоится 5 декабря. Регистрация уже открыта на сайте РЭЦ.Специалисты РЭЦ расскажут о роли аналитики для решения управленческих задач и представят доступные инструменты для работы с данными. Вебинар будет полезен как опытным экспортерам, так и компаниям, которые только начинают выходить на внешние рынки.

https://ria.ru/20231122/biznes-1911143564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), аналитика, экспорт, рынки