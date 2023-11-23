https://ria.ru/20231123/ambroziya-1911466880.html

Владельцев и арендаторов земли на Кубани обязали уничтожать амброзию

Владельцев и арендаторов земли на Кубани обязали уничтожать амброзию - РИА Новости, 23.11.2023

Владельцев и арендаторов земли на Кубани обязали уничтожать амброзию

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в закон о плодородии земель, согласно которым владельцев и арендаторов земельных... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:38

2023-11-23T23:38

2023-11-23T23:38

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в закон о плодородии земель, согласно которым владельцев и арендаторов земельных участков региона обязали проводить работы по уничтожению амброзии, отрицательно влияющей на урожайность сельхозкультур и здоровье населения. "Изменения предполагают внедрение нового подхода к борьбе с амброзией… Документом предлагается установить положение, в соответствии с которым собственники земельных участков, их арендаторы, землепользователи и землевладельцы в целях сохранения и воспроизводства плодородия земель будут обязаны в том числе проводить технологические мероприятия по улучшению фитосанитарного состояния сельхозугодий и уничтожению опасного сорняка", - сообщили в пресс-службе заксобрания. Отмечается, что депутаты приняли поправки в закон о плодородии земель сразу в двух чтениях. "Он (сорняк – ред.) атакует наши поля, ощутимо снижает урожайность сельхозкультур, а это прямой ущерб для всех кубанских аграриев. Но из-за амброзии мы несем не только экономические потери. Самое главное - это здоровье людей. Аллергия – тяжелое заболевание, каждый год пыльца амброзии заставляет страдать многих наших земляков. Поэтому борьба с данной угрозой должна стать комплексной и всеобщей", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

https://ria.ru/20231117/kuban-1910030444.html

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краснодарский край