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Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 23.11.2023 (обновлено: 18:48 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/aksenov-1911268159.html
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего в зоне боевых действия корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:22
2023-11-23T18:48
россия
борис максудов
сергей аксенов (политик)
запорожская область
джанкой
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего в зоне боевых действия корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. О гибели Максудова сообщил журналист Владимир Соловьев, по его словам, корреспондент скончался от полученных ранений в 6 утра по дороге в Джанкой. "С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича, разделяю вашу боль. Вечная память!" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Борис Максудов продолжительное время работал в Крыму, освещая жизнь республики после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911262247.html
россия
запорожская область
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россия, борис максудов, сергей аксенов (политик), запорожская область, джанкой
Россия, Борис Максудов, Сергей Аксенов (политик), Запорожская область, Джанкой, Специальная военная операция на Украине
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели журналиста Максудова

Аксенов: журналист Максудов погиб, как солдат, выполняя свой долг

© Слуцкий/TelegramКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Слуцкий/Telegram
Корреспондент "России 24" Борис Максудов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего в зоне боевых действия корреспондента "России 24" Бориса Максудова, отметив, что журналист погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. О гибели Максудова сообщил журналист Владимир Соловьев, по его словам, корреспондент скончался от полученных ранений в 6 утра по дороге в Джанкой.
«
"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича, разделяю вашу боль. Вечная память!" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Борис Максудов продолжительное время работал в Крыму, освещая жизнь республики после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
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Вчера, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБорис МаксудовСергей Аксенов (политик)Запорожская областьДжанкой
 
 
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