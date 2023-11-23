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В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы - РИА Новости, 23.11.2023
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09:06 23.11.2023 (обновлено: 11:34 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/aeroport-1911233476.html
В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы
В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы - РИА Новости, 23.11.2023
В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы
Командир самолета компании "Аэрофлот" самостоятельно принял решение отбуксировать судно со взлетно-посадочной полосы после посадки в среду в аэропорту Уфы, при... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:06
2023-11-23T11:34
уфа
аэрофлот
происшествия
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Командир самолета компании "Аэрофлот" самостоятельно принял решение отбуксировать судно со взлетно-посадочной полосы после посадки в среду в аэропорту Уфы, при этом ВПП была в состоянии эксплуатационной годности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы. В столице Башкирии в среду прошел сильный снегопад. В воздушной гавани агентству рассказали, что 22 ноября, совершив посадку в аэропорту "Уфа", командир воздушного судна "Аэрофлота" с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика. "При этом, несмотря на неблагоприятную погоду, условия торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормативным значениям. Аэропорт "Уфа" в постоянном режиме поддерживает элементы летного поля в эксплуатационной годности", - сообщили в авиаузле.Ранее в среду в пресс-службе компании "Аэрофлот" сообщили о том, что командир самолета после посадки запросил буксировочный тягач для исключения рисков скольжения при движении к месту стоянки в связи с тем, что аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе.
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уфа, аэрофлот, происшествия
Уфа, Аэрофлот, Происшествия
В аэропорту Уфы назвали причины буксировки самолета со взлетной полосы

В аэропорту Уфы объяснили, зачем буксировали самолет с взлетной полосы

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта "Уфа"
Здание аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Командир самолета компании "Аэрофлот" самостоятельно принял решение отбуксировать судно со взлетно-посадочной полосы после посадки в среду в аэропорту Уфы, при этом ВПП была в состоянии эксплуатационной годности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Уфы.
В столице Башкирии в среду прошел сильный снегопад.
Красные лужи на улице в микрорайоне Черниковка в Уфе. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В МЧС объяснили появление красных луж в Уфе
22 ноября, 09:07
В воздушной гавани агентству рассказали, что 22 ноября, совершив посадку в аэропорту "Уфа", командир воздушного судна "Аэрофлота" с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика.
"При этом, несмотря на неблагоприятную погоду, условия торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормативным значениям. Аэропорт "Уфа" в постоянном режиме поддерживает элементы летного поля в эксплуатационной годности", - сообщили в авиаузле.
Ранее в среду в пресс-службе компании "Аэрофлот" сообщили о том, что командир самолета после посадки запросил буксировочный тягач для исключения рисков скольжения при движении к месту стоянки в связи с тем, что аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе.
 
УфаАэрофлотПроисшествия
 
 
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