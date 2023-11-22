https://ria.ru/20231122/zhkkh-1911165924.html

Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев

Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев - РИА Новости, 22.11.2023

Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев

Пять месяцев назад в Подмосковье запустили акцию, которая давала скидку 1% при оплате коммунальных услуг через систему быстрых платежей, благодаря чему жители... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:28

2023-11-22T19:28

2023-11-22T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пять месяцев назад в Подмосковье запустили акцию, которая давала скидку 1% при оплате коммунальных услуг через систему быстрых платежей, благодаря чему жители региона смогли сэкономить 225 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Воспользоваться акцией можно будет до конца года, она продлится до 31 декабря. Чтобы получить скидку, нужно зайти на сайт расчетного центра и там совершить платеж через СБП. Никакой комиссии эта транзакция не предусматривает.Отмечается, что другие способы оплаты по-прежнему доступны, но они не дают скидку в 1%.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)