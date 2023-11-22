https://ria.ru/20231122/zhkkh-1911165924.html
Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев
Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев - РИА Новости, 22.11.2023
Более 225 миллионов рублей сэкономили жители МО на коммуналке за 5 месяцев
Пять месяцев назад в Подмосковье запустили акцию, которая давала скидку 1% при оплате коммунальных услуг через систему быстрых платежей, благодаря чему жители... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:28
2023-11-22T19:28
2023-11-22T19:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911162995_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e52cfdc37a2094bfb46deba15593bca9.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пять месяцев назад в Подмосковье запустили акцию, которая давала скидку 1% при оплате коммунальных услуг через систему быстрых платежей, благодаря чему жители региона смогли сэкономить 225 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Воспользоваться акцией можно будет до конца года, она продлится до 31 декабря. Чтобы получить скидку, нужно зайти на сайт расчетного центра и там совершить платеж через СБП. Никакой комиссии эта транзакция не предусматривает.Отмечается, что другие способы оплаты по-прежнему доступны, но они не дают скидку в 1%.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911162995_131:0:1906:1331_1920x0_80_0_0_f4897bab111983ccd9526f92092b5cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)