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Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром
Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром - РИА Новости, 22.11.2023
Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром
Жилой комплекс с офисами и медицинским центром построят в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:04
2023-11-22T14:04
2023-11-22T14:04
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
строительство
москворечье-сабурово
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Недвижимость. Жилой комплекс с офисами и медицинским центром построят в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Здание будет возведено на улице Борисовские пруды, в нем предполагается семь секций, под которыми разместится подземная автостоянка. В жилой части запланировано 1320 квартир разной конфигурации", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Также в составе жилого комплекса предусмотрены офисы и медицинский центр, отметил заммэра. Как указывается в сообщении, территорию рядом с комплексом благоустроят. "Специалисты создадут проезды и тротуары, оборудуют площадки для отдыха, занятий спортом и детских игр, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят деревья и кустарники", - уточнил Бочкарев. Для маломобильных граждан на территории будут устроены широкие и удобные пешеходные пути, нанесены наземные тактильные указатели и созданы места для отдыха, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231121/sportkompleksy-1910736304.html
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