https://ria.ru/20231122/zhiloy_kompleks-1911046619.html

Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром

Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром - РИА Новости, 22.11.2023

Бочкарев: на юге Москвы построят жилой комплекс с медцентром

Жилой комплекс с офисами и медицинским центром построят в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:04

2023-11-22T14:04

2023-11-22T14:04

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

строительство

москворечье-сабурово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153144/86/1531448664_0:275:2661:1772_1920x0_80_0_0_613d98052a663d061412c27bc3f4034f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Недвижимость. Жилой комплекс с офисами и медицинским центром построят в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Здание будет возведено на улице Борисовские пруды, в нем предполагается семь секций, под которыми разместится подземная автостоянка. В жилой части запланировано 1320 квартир разной конфигурации", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Также в составе жилого комплекса предусмотрены офисы и медицинский центр, отметил заммэра. Как указывается в сообщении, территорию рядом с комплексом благоустроят. "Специалисты создадут проезды и тротуары, оборудуют площадки для отдыха, занятий спортом и детских игр, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят деревья и кустарники", - уточнил Бочкарев. Для маломобильных граждан на территории будут устроены широкие и удобные пешеходные пути, нанесены наземные тактильные указатели и созданы места для отдыха, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231121/sportkompleksy-1910736304.html

москва

москворечье-сабурово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, строительство, москворечье-сабурово