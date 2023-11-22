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В Оренбуржье на 500 миллионов рублей увеличат бюджет на жилье для сирот - РИА Новости, 22.11.2023
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Оренбургская область
 
19:06 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zhile_dlya_sirot-1911154131.html
В Оренбуржье на 500 миллионов рублей увеличат бюджет на жилье для сирот
В Оренбуржье на 500 миллионов рублей увеличат бюджет на жилье для сирот - РИА Новости, 22.11.2023
В Оренбуржье на 500 миллионов рублей увеличат бюджет на жилье для сирот
В следующем году в Оренбургской области на жилье для детей-сирот хотят выделить 1,8 миллиарда рублей, это на 500 миллионов рублей больше запланированной суммы,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:06
2023-11-22T19:06
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
общество
сироты
жилье
бюджет
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В следующем году в Оренбургской области на жилье для детей-сирот хотят выделить 1,8 миллиарда рублей, это на 500 миллионов рублей больше запланированной суммы, сообщает пресс-служба правительства региона. Такое предложение прозвучало 21 ноября от губернатора региона Дениса Паслера. В случае поддержки депутатами Законодательного Собрания региона инициативы губернатора, сумма средств на решение жилищной проблемы детей-сирот в будущем году значительно увеличится и составит 1,8 миллиарда рублей. "Данный вопрос в зоне повышенного внимания, потому что очередь копилась годами. За последние четыре года на ее ликвидацию мы направили больше трех миллиардов рублей, купили почти 2,5 тысячи квартир", – отметил Паслер, его цитирует пресс-служба. В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 1,044 миллиарда рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 956,1 миллиона рублей. В настоящее время освоено 887,4 миллиона рублей (84,95%). Заключены контракты на 58,6 миллиона рублей, в стадии конкурсных процедур – 29 жилых помещений на 47 миллионов рублей. Полностью освоены средства в 21 муниципальном образовании региона. В текущем году в законодательство Оренбургской области внесены изменения. Введена альтернативная мера поддержки сирот в виде предоставления жилищного сертификата. Сертификаты выдаются социально адаптированным сиротам старше 23 лет взамен предоставления жилого помещения по договору специализированного найма. На сегодняшний день выдано 12 сертификатов, уже подобрано и оплачено пять жилых помещений.
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оренбургская область, денис паслер, общество, сироты, жилье, бюджет
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Общество, Сироты, Жилье, Бюджет

В Оренбуржье на 500 миллионов рублей увеличат бюджет на жилье для сирот

© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Fotolia / Бурдюков Андрей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В следующем году в Оренбургской области на жилье для детей-сирот хотят выделить 1,8 миллиарда рублей, это на 500 миллионов рублей больше запланированной суммы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Такое предложение прозвучало 21 ноября от губернатора региона Дениса Паслера. В случае поддержки депутатами Законодательного Собрания региона инициативы губернатора, сумма средств на решение жилищной проблемы детей-сирот в будущем году значительно увеличится и составит 1,8 миллиарда рублей.
"Данный вопрос в зоне повышенного внимания, потому что очередь копилась годами. За последние четыре года на ее ликвидацию мы направили больше трех миллиардов рублей, купили почти 2,5 тысячи квартир", – отметил Паслер, его цитирует пресс-служба.
В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей
15 ноября, 13:19
В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 1,044 миллиарда рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 956,1 миллиона рублей.
В настоящее время освоено 887,4 миллиона рублей (84,95%). Заключены контракты на 58,6 миллиона рублей, в стадии конкурсных процедур – 29 жилых помещений на 47 миллионов рублей. Полностью освоены средства в 21 муниципальном образовании региона.
В текущем году в законодательство Оренбургской области внесены изменения. Введена альтернативная мера поддержки сирот в виде предоставления жилищного сертификата. Сертификаты выдаются социально адаптированным сиротам старше 23 лет взамен предоставления жилого помещения по договору специализированного найма. На сегодняшний день выдано 12 сертификатов, уже подобрано и оплачено пять жилых помещений.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерОбществоСиротыЖильеБюджет
 
 
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