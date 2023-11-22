https://ria.ru/20231122/zemletryasenie-1910966206.html
У берегов Вануату зафиксировали землетрясение
У берегов Вануату зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.11.2023
У берегов Вануату зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:17
2023-11-22T08:17
2023-11-22T08:17
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск) у берегов Вануату. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, вануату
У берегов Вануату зафиксировали землетрясение
USGS: землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Вануату
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS
).
Землетрясение зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск) у берегов Вануату. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах