https://ria.ru/20231122/zemletryasenie-1910966206.html

У берегов Вануату зафиксировали землетрясение

У берегов Вануату зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.11.2023

У берегов Вануату зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:17

2023-11-22T08:17

2023-11-22T08:17

в мире

вануату

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск) у берегов Вануату. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

вануату

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вануату