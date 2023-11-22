https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911191124.html

Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ

Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023

Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды", — отметил он.По словам военного, даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента республики. А руководство страны при этом ничего не делает для улучшения ситуации на Украине.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз