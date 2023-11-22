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Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911191124.html
Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ
Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:18
2023-11-22T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды", — отметил он.По словам военного, даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента республики. А руководство страны при этом ничего не делает для улучшения ситуации на Украине.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Странное поведение Зеленского возмутило генерала ВСУ

Генерал Кривонос: Зеленский превратился в мем для западных стран

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды", — отметил он.
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Уже мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Вчера, 18:30
По словам военного, даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента республики. А руководство страны при этом ничего не делает для улучшения ситуации на Украине.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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