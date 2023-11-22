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В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 22.11.2023 (обновлено: 17:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html
В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России
В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 22.11.2023
В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:03
2023-11-22T17:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
евросоюз
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в конфликте с Россией."Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?" — задался вопросом Соскин.По его мнению, подобные заявления главы государства очень опасны. При этом на фронте складывается катастрофическая ситуация из-за отсутствия поставок новых вооружений, добавил эксперт."Величайшая некомпетентность, непонимание, незнание этих всех вещей, непрофессионализм. &lt;…&gt; Этот человек абсолютно не понимает не только в политэкономии, финансах и так далее, но и в военном деле тоже", — заключил Соскин.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Евросоюз
В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России

Соскин раскритиковал слова Зеленского о готовности стоять до конца против России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в конфликте с Россией.
"Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?" — задался вопросом Соскин.
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По его мнению, подобные заявления главы государства очень опасны. При этом на фронте складывается катастрофическая ситуация из-за отсутствия поставок новых вооружений, добавил эксперт.
"Величайшая некомпетентность, непонимание, незнание этих всех вещей, непрофессионализм. <…> Этот человек абсолютно не понимает не только в политэкономии, финансах и так далее, но и в военном деле тоже", — заключил Соскин.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЕвросоюз
 
 
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