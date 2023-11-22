В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России
Соскин раскритиковал слова Зеленского о готовности стоять до конца против России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в конфликте с Россией.
"Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?" — задался вопросом Соскин.
По его мнению, подобные заявления главы государства очень опасны. При этом на фронте складывается катастрофическая ситуация из-за отсутствия поставок новых вооружений, добавил эксперт.
"Величайшая некомпетентность, непонимание, незнание этих всех вещей, непрофессионализм. <…> Этот человек абсолютно не понимает не только в политэкономии, финансах и так далее, но и в военном деле тоже", — заключил Соскин.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.