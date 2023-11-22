https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html

В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России

В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 22.11.2023

В Киеве набросились на Зеленского после его слов о России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:03

2023-11-22T16:03

2023-11-22T17:08

специальная военная операция на украине

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олег соскин

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о готовности Украины идти до конца в конфликте с Россией."Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?" — задался вопросом Соскин.По его мнению, подобные заявления главы государства очень опасны. При этом на фронте складывается катастрофическая ситуация из-за отсутствия поставок новых вооружений, добавил эксперт."Величайшая некомпетентность, непонимание, незнание этих всех вещей, непрофессионализм. <…> Этот человек абсолютно не понимает не только в политэкономии, финансах и так далее, но и в военном деле тоже", — заключил Соскин.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз